Cosenza, 9 giovani con sindrome di Down presentano la mostra “Cuori senza barriere, arte senza limiti”

COSENZA – Sarà inaugurata domani alle 18, nella sala dell’Auser Territoriale di Cosenza, in via Milelli 10, la Mostra d’Arte “Cuori senza barriere, arte senza limiti”. Si tratta dell’evento finale del progetto “Up Not Down!”, sostenuto dalla Regione Calabria con fondi FNA e realizzato da Hoplà Cooperativa Sociale, AIPD Cosenza e Opificio delle Volontà APS. L’iniziativa ha coinvolto nove giovani con sindrome di Down, che hanno seguito un percorso di formazione sulle tecniche delle arti figurative guidati da esperti del settore artistico ed educativo.

All’Auser di Cosenza la mostra tra inclusione e creatività

Il percorso ha previsto anche un periodo di tirocinio d’inclusione, durante il quale i ragazzi stessi sono diventati maestri d’arte per bambini e bambine ospiti di alcune scuole paritarie del territorio cosentino. Un approccio che ha unito formazione, inclusione e trasmissione culturale alle nuove generazioni.

Durante la mostra sarà possibile ammirare alcune delle opere realizzate nel corso del progetto e sarà presentato il catalogo delle opere, insieme alle prospettive future dell’iniziativa. All’evento parteciperanno i rappresentanti delle APS coinvolte, dell’Auser e le autorità cittadine e regionali, sottolineando l’alto valore culturale e inclusivo della manifestazione.

Un’esperienza significativa che dimostra come arte, formazione e inclusione sociale possano integrarsi in progetti concreti, capaci di trasformare i giovani in protagonisti attivi e maestri per altri. Hoplà Cooperativa Sociale, AIPD Cosenza e Opificio delle Volontà invitano tutti gli interessati a partecipare, certi che la mostra non lascerà indifferente la sensibilità dei visitatori.