Cosenza senza acqua, La Base «basta rimpalli». Apre uno Sportello Legale per tutelare i cittadini

COSENZA – Acqua che non arriva e un’emergenza idrica diventata un problema strutturale che richiede risposte immediate. Il Comitato La Base spiega che il territorio vive ormai da mesi una situazione non può più essere definita un imprevisto ma è piuttosto la conseguenza di anni di incapacità politica e amministrativa che hanno trasformato un disservizio temporaneo in una condizione permanente.

Acqua, bene primario e vitale

Nei rubinetti l’acqua continua a non arrivare con regolarità, in tanti comuni, aggravando disuguaglianze già profonde e peggiorando la qualità della vita di tutte e tutti. In questo scenario, il Consiglio comunale aperto di oggi rischia di replicare quanto accaduto sul tema dell’ospedale: un appuntamento privo di effetti concreti, utile solo a spostare altrove la responsabilità del disastro. Un contesto in cui Franz Caruso potrà ancora una volta parlare come se fosse all’opposizione, nonostante governi la città da oltre quattro anni.

Da qui la decisione di non restare spettatori dell’ennesimo rimpallo di responsabilità tra Comuni, Regione Calabria e Sorical, mentre un diritto essenziale continua a essere negato.

Un luogo di confronto e proposta: iniziativa pubblica domani 4 dicembre

Per costruire uno spazio di confluenza tra competenze, esperienze e cittadinanza attiva, domani, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 17.30, presso il polo scolastico di piazza Cappello a Cosenza, La Base promuove un incontro pubblico dedicato a quattro domande cruciali:

– Qual è la reale situazione delle condotte idriche della città e dei comuni limitrofi?

– Perché l’acqua continua a non arrivare nelle nostre case?

– Chi sono i responsabili politici di questa emergenza permanente?

– Come possiamo tutelarci e quali misure concrete possono cambiare la situazione attuale?

L’invito è rivolto a cittadine e cittadini, associazioni, organizzazioni e a tutte le realtà del territorio, affinché la discussione si trasformi in un percorso condiviso di denuncia e proposta. Ad aprire il confronto saranno: Marco De Marco, ingegnere idraulico con esperienze internazionali sul tema dell’acqua. Tra il 2016 e il 2017 ha lavorato specificamente sull’emergenza idrica della città di Cosenza. E ancora Luigi Iasci, referente nazionale dell’Associazione di Base dei Consumatori (ABaCo) e Martina Talarico, attivista de La Base.

Nasce lo Sportello Legale per la tutela degli utenti

Durante l’iniziativa sarà annunciata l’attivazione di un nuovo Sportello Legale dedicato alla tutela dei cittadini e delle cittadine.

Lo sportello offrirà:

– informazioni qualificate sul servizio idrico,

– supporto legale personalizzato,

– orientamento per far valere i propri diritti,

– strumenti per rafforzare la tutela collettiva.