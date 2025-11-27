COSENZA – Si è spento a 56 anni Armando Paese, figura amatissima e punto di riferimento della comunità e del mondo solidale cosentino. Per molti era “zio Armando”, un soprannome nato spontaneamente per quel suo modo di essere vicino a tutti, con una parola buona e un sorriso che non mancavano mai.

Armando Paese, colonna portante della Terra di Piero

Armando Paese era considerato un vero pilastro dell’associazione “La Terra di Piero”, sempre presente in ogni attività, dall’aiuto ai più fragili all’organizzazione delle iniziative per il territorio. “Era lui che apriva ogni mattina la nostra sede – racconta commosso Sergio Crocco. – Era impegnato costantemente con l’associazione. Una colonna portante, un volto familiare”. Cresciuto nel centro storico di Cosenza, nel 2016 perse la moglie ed ha trascorso la sua vita dedicandola ai suoi due figli, Francesco e Palmira, e anche al prossimo. Da qualche tempo soffriva di patologie cardiache che negli ultimi tempi si sarebbero aggravate fino a quando il suo cuore ha cessato di battere.

“Fratello di curva”

Grande tifoso e fiero sostenitore del Cosenza, definito dai tanti amici sui social “fratello di curva”, era presenza immancabile e appassionata allo stadio. In tanti hanno voluto ricordarlo, tratteggiando l’immagine di un uomo generoso, rispettoso, autentico: un “gigante dal cuore buono”.

“Oggi un nostro caro amico ci ha lasciato”; è uno dei tanti messaggi che stanno circolando in rete. “Il nostro caro Armando, un grande tifoso e una persona buona e rispettosa… Hai spezzato il cuore a tutti coloro che ti amano. Non avrei mai voluto ricevere questa brutta notizia. Riposa in pace”. Un cosentino verace, simpatico, capace di entrare nel cuore di chiunque lo incontrasse. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 al Duomo di Cosenza.

Anche il mondo degli ultrà ha voluto rendere omaggio ad un grande tifoso del Cosenza. «Riposa in pace Zio Armà, gigante dal cuore buono», si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook Ultrà Cosenza 1978 Curva Sud. La Curva Nord – nel caso specifico il gruppo degli Anni Ottanta – ha voluto omaggiare un tifoso che amava la squadra della propria città. «Ci lascia una persona schietta, sincera, rispettosa ,ma soprattutto buona, un vero dispiacere. Fai buon viaggio Armando. La terra ti sia lieve», recita un altro messaggio pieno d’amore per Armando Paese. Grande commozione sotto i post e messaggi di cordoglio provenienti da tante tifoserie gemellate (e non).

Sergio Crocco e la sua dedica come “pettirosso da combattimento”

Nell’impegno di Armando Paese c’era anche quello recente della Trattoria Affavorì che domani, resterà chiusa sia a pranzo che a cena in segno di lutto profondo e sentito. A comunicarlo è Sergio Crocco, che qualche anno fa, gli aveva dedicato un messaggio nella sua rubrica “Un pettirosso da combattimento”. Lo descriveva ironicamente e affettuosamente come «”il pacato”, in nome della sua proverbiale calma…».

«A volte mi/ci fa arrabbiare seriamente perché, come si dice da noi, “non ha modi”. A volte, a volte, a volte… Ma poi lo vedi arrivare, lavorare, darsi da fare, regalare aiuto a chiunque e i suoi modi spicci ti sembrano armoniosi. Le sue bestemmie diventano melodie da quartetto d’archi, le sue urla cinquettii da… pettirosso da combattimento».

«Armando, al secolo Michele Paese è una piccola vittoria della Terra di Piero. Arrivato da noi per caso in periodo di pandemia (ma io lo conosco da 35 anni…) non è più andato via. Una moglie persa in giovanissima età e l’affetto di due figli che gli vogliono talmente bene che sembrano loro i genitori e lui il figlio. Una vita molto “vissuta” in un equilibrio precario ma dignitoso».

«Lavori ovunque e in qualsiasi orario, amico di tutti perché da tutti considerato, nonostante i modi bruschi, persona buona e sincera. Io gli voglio un bene dell’anima».