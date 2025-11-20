Nasce a Cosenza “Adesso Immobiliare”. Rivoluzione digitale e una piattaforma che svela il valore reale delle case

COSENZA – Nasce a Cosenza “Adesso Immobiliare”, il nuovo marchio della Holding Real, pronto a cambiare il modo di valutare e gestire le compravendite immobiliari in Italia. Il progetto, che coniuga innovazione tecnologica e competenza professionale, è stato presentato ufficialmente questa mattina in una tavola rotonda che si è svolta Palazzo Arnone a Cosenza. Al tavolo erano presenti di Mauro Reda amministratore Holding Real Estate Italia, Massimiliano Battaglia assessore alle attività economiche e produttive del comune di Cosenza e in sostituzione del sindaco Caruso; Tiziana Battafarano consigliere della Provincia di Cosenza in sostituzione della presidente Rosaria Succurro, il giornalista Gianluca Pasqua e Santo Reda Innovation Manager di Adesso Immobiliare.

Adesso Immobiliare: un nuovo modo di valutare gli immobili

Adesso Immobiliare si distingue dai metodi tradizionali grazie a una piattaforma informatica innovativa in grado di determinare il valore reale dell’immobile senza margini di errore. Il sistema, sviluppato con il contributo degli ingegneri dell’Università della Calabria (Unical), integra dati catastali, parametri di zona, coefficienti di qualità e indicatori di rischio idrogeologico e sismico. Tutti elementi che permettono al consulente di fornire una valutazione oggettiva, trasparente e immediata, garantendo la massima equità sia per chi vende sia per chi compra.

Il consulente potrà operare in tempo reale grazie a un semplice tablet, verificare le condizioni dell’immobile e concludere le pratiche in tempi rapidi. Tutto “Adesso”, proprio come suggerisce il nome del progetto.

Sinergia con l’Università e innovazione “made in Calabria”

Il cuore tecnologico e organizzativo dell’azienda resterà a Cosenza, dove è presente la sede centrale, il call center, l’ufficio pratiche e le aule per la formazione dei consulenti.

La formazione, che avverrà direttamente in Calabria, rappresenta una novità assoluta: saranno infatti i candidati da tutta Italia a recarsi a Cosenza per apprendere il metodo di lavoro e l’utilizzo della piattaforma digitale.

Un modello di sviluppo che, oltre a promuovere la valorizzazione delle competenze locali, contribuirà a generare nuove opportunità occupazionali per giovani e professionisti esperti. “Non cerchiamo solo giovani ma anche over 60, portatori di esperienza e saggezza. “Adesso Immobiliare guarda al futuro senza dimenticare il valore di chi ha ancora molto da offrire”.

Adesso Immobiliare: da Cosenza a tutta Italia

Il progetto ambisce a espandersi su tutto il territorio nazionale, mantenendo però le proprie radici calabresi. L’obiettivo è costruire una rete di agenzie e consulenti che operino con un metodo unico, supportati da un’infrastruttura digitale avanzata e da un centro di riferimento stabile nel capoluogo bruzio. È stato illustrato come questo nuovo modello economico è ispirato ai principi dell’associazionismo e della cooperazione, capace di trasformare la frammentazione in forza collettiva.

Una storia di successo internazionale

La Holding Real Estate (RE), da cui nasce Adesso Immobiliare, vanta una lunga storia di successi: fondata negli anni ’60 a Toronto da Dany Rinomato, si è affermata immediatamente in Nord America come punto di riferimento per la mediazione immobiliare, gestendo nel tempo importanti parchi immobiliari e sviluppando una rete di professionisti di alto livello. Negli ultimi anni, grazie all’incontro con l’imprenditore e agente immobiliare Mauro Reda, il gruppo ha deciso di investire anche in Italia, scegliendo la città di Cosenza come punto di partenza per un nuovo progetto che fonde esperienza internazionale e innovazione locale.

Mauro Reda “progetto ambizioso e innovativo”

Adesso Immobiliare rappresenta così un segnale di fiducia verso il territorio e un modello di sviluppo che valorizza le competenze italiane, con un cuore tecnologico e operativo. “È un’azienda che nasce a Cosenza, resta a Cosenza e parte da qui per conquistare il mercato nazionale – afferma Mauro Reda – portando con sé un’idea innovativa e potente: innovare per creare lavoro e opportunità reali. Un progetto ambizioso e innovativo che, partendo dal cuore della Calabria, intende proiettarsi su tutto il territorio nazionale.

“I valori sui quali sono stati costruiti metodo e piattaforme rispondono a valori semplici ma non scontati: rispetto, individuo, tempo ed equità. La scelta di Palazzo Arnone sottolinea il connubio tra innovazione e tradizione, tra radici profonde e una visione lungimirante. Il futuro parte da Cosenza“.