Cosenza: più poteri a 15 nuovi agenti della Polizia Locale. Avranno anche funzioni di pubblica sicurezza

COSENZA – Importanti novità per la sicurezza in città e per il corpo della Polizia Locale di Cosenza. La Giunta Comunale ha approvato una delibera finalizzata a rafforzare le funzioni operative del personale neo-assunto. L’atto ufficiale dispone l’invio di una richiesta formale al Prefetto di Cosenza per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza a 15 nuove unità della Polizia Locale

Sicurezza urbana: nuove funzioni per la Polizia locale

La decisione nasce dalla recente assunzione a tempo indeterminato (part-time) di 15 nuovi agenti (Area degli Istruttori). Per legge, affinché gli operatori di Polizia Municipale possano operare a pieno regime sul territorio, devono ottenere dal Prefetto un decreto che ne riconosca lo status di Agente di Pubblica Sicurezza. Questa qualifica è fondamentale poiché consente al personale di svolgere, oltre al servizio di polizia stradale e giudiziaria, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 65/1986 (Legge-quadro sulla polizia municipale), il Prefetto procederà al conferimento della qualifica dopo aver accertato il possesso di specifici requisiti soggettivi: godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne per delitti non colposi o misure di prevenzione, nessuna espulsione dalle Forze Armate o destituzione da pubblici uffici e Idoneità al maneggio delle armi, già certificata per gli agenti interessati.

La proposta, presentata dal Dirigente dello Staff Polizia Municipale Gianpiero Scaramuzzo, ha ottenuto parere favorevole di regolarità tecnica. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. L’attribuzione di questa qualifica non è un semplice passaggio burocratico. Con il riconoscimento di Agenti di Pubblica Sicurezza, i 15 nuovi membri della Polizia Locale avranno una maggiore legittimazione negli interventi di controllo del territorio, garantendo una presenza più incisiva nella tutela dell’ordine pubblico e della legalità urbana.

Cosa cambia con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Con questa qualifica, gli agenti della Polizia Locale possono svolgere ulteriori compiti legati all’ordine pubblico e alla sicurezza nel territorio comunale. Intervengono in ambiti come degrado urbano, prevenzione della criminalità e tutela della convivenza civile e possono cooperare con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in operazioni di sicurezza, essere impiegati in servizi di ordine pubblico (eventi, manifestazioni, emergenze), sotto il coordinamento del Questore ed hanno maggiori facoltà nel controllare persone, prevenire reati e intervenire in situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza urbana