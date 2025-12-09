Cosenza: aggredito su corso Mazzini da 3 giovani “maranza”. Portati in Questura e identificati

COSENZA – Momenti concitati nel tardo pomeriggio di oggi, dove un uomo è stato aggredito su Corso Mazzini, prima verbalmente e poi fisicamente (fortunatamente senza gravi conseguenze) da quelli che oramai vengono definiti “maranza”. Urla e spintoni da parte di tre giovani sotto gli occhi di decine di passanti in pieno centro. L’uomo, visibilmente scosso, è stato fortunatamente aiutato da un giovane che lavora in uno negozio presente sull’isola pedonale, che ha evitato ulteriori conseguenze.

Aggredito su Corso Mazzini: tre giovani portati in Questura

In poco tempo sono giunti gli agenti della polizia municipale di Cosenza che hanno subito avvertito la Polizia. Poco dopo è arrivata una volante: gli agenti, dopo aver indentificato e fermato i tre giovani, li hanno portati in Questura per tutti gli accertamenti del caso.

Non è chiaro al momento se alla base dell’aggressione vi sia stato un diverbio tra i i tre e l’uomo che, come detto, non ha riportato gravi conseguenze e si è poi allontanato senza dover ricorrere a cure mediche. Resta l’episodio, l’ennesimo di queste ultime settimane, che riaccende nuovamente l’allarme sicurezza. Solo ieri i carabinieri, con il supporto della Polizia, hanno identificato e fermato i responsabili dei furti avvenuti in alcuni bar del centro città, mentre stavano per compiere un nuovo raid in un locale di Piazza Riforma.