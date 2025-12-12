Cosenza, aggressione al vigile urbano, Spataro a Caruso: «Encomio per Michele Arena»

COSENZA – Ha fatto molto discutere, negli scorsi giorni, l’ennesimo episodio di violenza verificatosi a Cosenza. Un vigile urbano, nei pressi di Corso Mazzini, è stato colpito da una testata al volto da un uomo, un 38enne con problemi di tossicodipendenza iscritto al Sert, finito ai domiciliari nel processo per direttissima.

Un episodio che ha catturato l’attenzione dell’ex assessore Michelangelo Spataro, capogruppo di Cosenza per Sempre che lo definisce “grave e che non può e non deve passare sotto silenzio”. Spataro svela l’identità dell’agente, Michele Arena e su di lui afferma: “ha dimostrato grande senso del dovere, professionalità e attaccamento alla divisa, continuando a operare con responsabilità nonostante la violenza subita. Un comportamento che rappresenta al meglio lo spirito di servizio della Polizia Municipale e che merita rispetto, tutela e un riconoscimento pubblico”.

Cosenza, aggressione al vigile urbano: l’appello a Caruso

È partendo da questi presupposti che Spataro rivolge un appello al sindaco della città dei Bruzi Franz Caruso: “Ritengo doveroso che l’amministrazione comunale conferisca un encomio ufficiale al vigile Michele Arena, come segno concreto di vicinanza istituzionale e di gratitudine per il coraggio e la dignità dimostrati nell’esercizio delle proprie funzioni. Sarebbe un gesto importante non solo per il singolo agente, ma per l’intero Corpo della Polizia Municipale”.

Il ringraziamento anche agli altri agenti

Il capogruppo di Cosenza per Sempre ha inoltre espresso, nella nota, un ringraziamento pubblico anche a tutti gli altri agenti che sono intervenuti con prontezza e professionalità: Mauro Zangari, Carlo Scornaienghi, Francesco Pascali, Silvana Borrelli, Emanuela Grimaldi, Mario Giordano e Francesco Gigliotti. “Il loro intervento tempestivo – conclude Spataro – testimonia il valore umano e professionale degli uomini e delle donne della Polizia Municipale di Cosenza, che quotidianamente operano in condizioni spesso complesse per garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini”.