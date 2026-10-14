Cosenza: aggressioni in ospedale, arriva l’allarme rapido per intervenire e proteggere i sanitari

COSENZA – Un sistema integrato per prevenire le aggressioni ai danni del personale sanitario e socio-sanitario e garantire interventi tempestivi nelle situazioni di pericolo. È questo l’obiettivo del protocollo operativo d’intesa sottoscritto oggi in Prefettura a Cosenza dal Prefetto Rosa Maria Padovano, insieme ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “SS Annunziata”, al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ai presidenti degli Ordini dei Medici e delle Professioni Infermieristiche e al responsabile del NUE112. L’accordo punta a rafforzare il coordinamento tra le strutture sanitarie e gli organismi preposti alla sicurezza, con particolare attenzione ai reparti maggiormente esposti al rischio di episodi violenti.

Aggressioni, allarme rapido per intervenire subito

Il fulcro dell’intesa è il miglioramento delle comunicazioni tra i luoghi di cura, la centrale operativa del NUE112 e le Forze dell’Ordine, così da ridurre i tempi di risposta quando si rende necessario un intervento immediato. Il protocollo prevede anche la possibilità di attivare un sistema tecnologico di allerta rapida automatica in caso di aggressioni, atti di violenza o danneggiamenti, oppure quando non sia possibile effettuare una chiamata vocale di emergenza. Una soluzione pensata per consentire al personale di segnalare tempestivamente le situazioni critiche e favorire l’attivazione dei soccorsi e delle misure di sicurezza.

Informazione e prevenzione, le altre misure

L’accordo comprende inoltre iniziative di sensibilizzazione rivolte all’utenza, attraverso campagne informative che saranno consolidate dall’Azienda Ospedaliera “SS Annunziata” e dai presidi dell’ASP di Cosenza. Previsto anche il potenziamento dei sistemi di sicurezza, in un quadro di collaborazione istituzionale che pone la prevenzione delle aggressioni al centro delle azioni condivise. «Un altro passo importante – ha commentato il Prefetto – nell’impegno interistituzionale volto a garantire serenità anche nello svolgimento delle attività sanitarie nell’ambito dei presidi ospedalieri».