A Cosenza arriva l'albero della biodiversità: Carabinieri e bambini insieme in nome della salvaguardia

A Cosenza arriva l’albero della biodiversità: Carabinieri e bambini insieme in nome della salvaguardia

Gli allievi dell’Associazione Fulea sono stati coinvolti nell’allestimento dell’albero della biodiversità che il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza ha preparatopresso la propria sede di Viale della Repubblica

6 minuti fa

Albero della biodiversità

COSENZA – Ieri mattina 17 piccoli allievi dell’Associazione Fulea di Cosenza sono stati coinvolti nell’allestimento dell’albero della biodiversità che il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza ha preparatopresso la propria sede di Viale della Repubblica.

Durante la giornata sono state proposte diverse attività ai bambini che hanno spaziato dalla conoscenza all’amore per la natura e la biodiversità. Grande l’impatto emozionale per i piccoli che hanno dimostrato una particolare empatia con la natura.

L’obiettivo era proprio quello di avvicinare e sensibilizzare i piccoli ai temi della biodiversità e dell’importanza della sua tutela e salvaguardia: Carabinieri e bambini insieme per un futuro di sinergie positive per la sopravvivenza del pianeta.

Albero della biodiversità Cosenza

