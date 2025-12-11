Area Urbana
Cosenza: Amaco in vista dello sciopero generale «possibili disagi, alcune fasce orarie garantite»
Domani, venerdì 12 dicembre, lo sciopero generale proclamato dalla CGIL per tutta la giornata. L’Amaco spiega che potrebbero verificarsi disagi per gli utenti del trasporto pubblico
COSENZA – Anche a Cosenza domani lo sciopero generale proclamato dal sindacato CGIL durerà l’intera giornata. L’Amaco spa, fa sapere che saranno garantite solo le fasce orarie 5-8 e 18-21. La mobilitazione punta a modificare il DDL Bilancio e a chiedere investimenti su salari, welfare e servizi pubblici.
Sciopero generale: possibili disagi per gli utenti
Lo sciopero generale coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa. L’annuncio arriva nel rispetto dell’articolo 2 della legge 146/90 e successive modifiche. Durante la mobilitazione saranno garantite solo le fasce orarie: 5.00–8.00 al mattino e 18.00–21.00 la sera.
Al di fuori di questi intervalli potrebbero verificarsi soppressioni di corse e disservizi, in misura proporzionale all’adesione del personale, al momento non quantificabile. Le motivazioni dello sciopero riguardano la richiesta di modificare il DDL Bilancio, fermare l’aumento delle spese per il riarmo, incrementare salari e pensioni, e destinare maggiori risorse a sanità, istruzione, servizi pubblici, oltre che alle politiche abitative e sociali. Gli utenti sono invitati a tenere conto delle possibili ripercussioni sul regolare funzionamento dei servizi nel corso della giornata.
