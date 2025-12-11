Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Cosenza: Amaco in vista dello sciopero generale «possibili disagi, alcune fasce orarie garantite»

Area Urbana

Cosenza: Amaco in vista dello sciopero generale «possibili disagi, alcune fasce orarie garantite»

Domani, venerdì 12 dicembre, lo sciopero generale proclamato dalla CGIL per tutta la giornata. L’Amaco spiega che potrebbero verificarsi disagi per gli utenti del trasporto pubblico

Pubblicato

1 ora fa

il

Amaco Bus

COSENZA – Anche a Cosenza domani lo sciopero generale proclamato dal sindacato CGIL durerà l’intera giornata. L’Amaco spa, fa sapere che saranno garantite solo le fasce orarie 5-8 e 18-21. La mobilitazione punta a modificare il DDL Bilancio e a chiedere investimenti su salari, welfare e servizi pubblici.

Sciopero generale: possibili disagi per gli utenti

Lo sciopero generale coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa. L’annuncio arriva nel rispetto dell’articolo 2 della legge 146/90 e successive modifiche. Durante la mobilitazione saranno garantite solo le fasce orarie: 5.00–8.00 al mattino e 18.00–21.00 la sera.

Al di fuori di questi intervalli potrebbero verificarsi soppressioni di corse e disservizi, in misura proporzionale all’adesione del personale, al momento non quantificabile. Le motivazioni dello sciopero riguardano la richiesta di modificare il DDL Bilancio, fermare l’aumento delle spese per il riarmo, incrementare salari e pensioni, e destinare maggiori risorse a sanità, istruzione, servizi pubblici, oltre che alle politiche abitative e sociali. Gli utenti sono invitati a tenere conto delle possibili ripercussioni sul regolare funzionamento dei servizi nel corso della giornata.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA