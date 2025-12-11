Cosenza: Amaco in vista dello sciopero generale «possibili disagi, alcune fasce orarie garantite»

COSENZA – Anche a Cosenza domani lo sciopero generale proclamato dal sindacato CGIL durerà l’intera giornata. L’Amaco spa, fa sapere che saranno garantite solo le fasce orarie 5-8 e 18-21. La mobilitazione punta a modificare il DDL Bilancio e a chiedere investimenti su salari, welfare e servizi pubblici.

Sciopero generale: possibili disagi per gli utenti

Lo sciopero generale coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa. L’annuncio arriva nel rispetto dell’articolo 2 della legge 146/90 e successive modifiche. Durante la mobilitazione saranno garantite solo le fasce orarie: 5.00–8.00 al mattino e 18.00–21.00 la sera.

Al di fuori di questi intervalli potrebbero verificarsi soppressioni di corse e disservizi, in misura proporzionale all’adesione del personale, al momento non quantificabile. Le motivazioni dello sciopero riguardano la richiesta di modificare il DDL Bilancio, fermare l’aumento delle spese per il riarmo, incrementare salari e pensioni, e destinare maggiori risorse a sanità, istruzione, servizi pubblici, oltre che alle politiche abitative e sociali. Gli utenti sono invitati a tenere conto delle possibili ripercussioni sul regolare funzionamento dei servizi nel corso della giornata.