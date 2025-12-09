Cosenza: nuova vita all’area sportiva del plesso scolastico di via Milelli. Riqualificazione e affidamento decennale

COSENZA – L’area sportiva di via Mielli, a servizio del plesso scolastico della scuola scuola primaria, “Cosenza I. Zumbini”, riqualificata e data in gestione esterna. È quanto ha deciso il Comune di Cosenza che ha pubblicato un bando di avviso pubblico per l’affidamento decennale e la riqualificazione dell’area sportiva annessa al plesso scolastico. L’impianto, che comprende aree all’aperto e una parte coperta da un pallone pressostatico, versa attualmente in condizioni non adeguate e necessita di un intervento di riqualificazione sistematico e di un nuovo modello di gestione.

Comune di Cosenza pronto a esternalizzare la gestione

L’iniziativa nasce dalla necessità di esternalizzare la gestione della struttura a causa degli elevati costi di manutenzione e delle risorse logistiche, strumentali, umane e finanziarie connesse, che non permettono la gestione diretta da parte del Comune che è invece intervenuto con i lavori di efficientamento energetico della scuola.

Concessione decennale dell’area sportiva di via Milelli

L’affidatario, che sarà selezionato con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, avrà l’obbligo principale di garantire l’uso degli spazi per le necessità didattiche e le attività extracurriculari della scuola, oltre a realizzare una programmazione di attività sportive di interesse. La concessione avrà una durata di dieci anni. Gli oneri a carico del concessionario saranno significativi, includendo la riqualificazione e la gestione completa, che spazia dalla manutenzione ordinaria alla pulizia, dalla fornitura di attrezzature al pagamento di tutte le utenze (idriche, elettriche, ecc…) e del canone mensile.

Procedura è aperta a soggetti del settore sportivo

Possono partecipare all’avviso Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. La partecipazione può avvenire sia in forma singola che in forma associata (consorzi o Raggruppamenti Temporanei). Tra i requisiti economico-finanziari richiesti, gli operatori devono dimostrare un ammontare di bilancio medio annuo pari ad almeno € 10.000,00 nel triennio precedente.

Le proposte e la valutazione

Gli interessati dovranno inviare le loro offerte, suddivise in tre buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica). Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 12:00 del 12 gennaio 2025. L’assegnazione avverrà con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, con un massimo di 100 punti così ripartiti: fino a 70 per l’offerta Tecnica e fino a 30 punti per l’offerta economica (rialzo sul canone).

La valutazione tecnica pone particolare enfasi sull’intervento di riqualificazione, al quale sono assegnati 30 punti su 70. Questo capitolo include, in via minima, la riqualificazione del manto di pavimentazione, la manutenzione del pallone pressostatico e degli impianti (illuminazione, idrico e termico), oltre alla previsione di un impianto di videosorveglianza. I concorrenti dovranno superare un punteggio minimo di 42 punti nell’offerta tecnica per essere ammessi alla valutazione dell’offerta economica. Il canone annuale a base di rialzo è fissato a € 4.200,00.