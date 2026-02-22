Cosenza, auto e stradina bloccate dalla frana su Viale della Repubblica: chiesto intervento urgente

COSENZA – Dieci giorni fa a Cosenza, una movimento franoso verificatasi all’alba, ha interessato Viale della Repubblica, nei pressi della sede dei Vigili del Fuoco, Il cedimento di un muro ha provocato lo smottamento di fango e detriti che hanno travolto alcune auto parcheggiate, bloccando completamente una stradina di accesso alle abitazioni. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti: il crollo è avvenuto intorno alle 5:30, quando molti residenti erano ancora nelle loro abitazioni. Tuttavia, per diverse persone la situazione resta critica, con veicoli danneggiati e impossibilitati a essere rimossi e un accesso viario di fatto impraticabile.

Frana su Viale della Repubblica “mettere in sicurezza l’area”

A farsi portavoce delle difficoltà dei cittadini è il Comitato di quartiere Piazza Riforma, che ha raccolto le segnalazioni di chi vive proprio nell’area colpita dalla frana. “Il maltempo ha letteralmente bloccato l’unica strada di accesso – spiegano dal Comitato – causando danni alle autovetture, che al momento non possono neppure essere rimosse. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sopralluogo effettuato, ma chiediamo un intervento in somma urgenza per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza l’area”.

Sopralluoghi e richieste dei cittadini

Nelle ore successive al crollo sono stati effettuati diversi sopralluoghi tecnici. Sul posto si sono recati l’assessore Pasquale Sconosciuto e la dirigente della Protezione Civile comunale Lorella Pezzi, per verificare lo stato dei luoghi e valutare i primi interventi necessari. In seguito, anche il sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dal dissesto. I residenti chiedono ora risposte rapide e concrete, non solo per il ripristino dell’accesso stradale, ma anche per la messa in sicurezza definitiva del costone e del muro crollato, al fine di evitare nuovi episodi simili