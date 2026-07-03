Cosenza, presidio all’autostazione: Gentile esalta il valore dei volontari dell’Associazione Carabinieri

COSENZA – L’apertura del presidio dell’Associazione Nazionale Carabinieri presso l’autostazione di Cosenza rappresenta, secondo il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile, un’importante risposta alle esigenze di sicurezza emerse negli ultimi mesi. Il parlamentare sottolinea come il progetto sia il risultato di un percorso che lo ha visto impegnato nel portare la questione all’attenzione delle istituzioni nazionali attraverso iniziative parlamentari e interlocuzioni con il Governo.

«L’apertura del presidio dell’Associazione Nazionale Carabinieri presso l’autostazione di Cosenza rappresenta una risposta concreta e di straordinario valore civile a un problema che, negli ultimi mesi, ho più volte portato all’attenzione delle istituzioni nazionali attraverso specifiche iniziative parlamentari e interlocuzioni con il governo».

Presidio ANC all’autostazione, il ringraziamento ai volontari

«Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, alla sezione di Cosenza intitolata al generale Filippo Caruso e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Hanno dimostrato, ancora una volta, che il senso dello Stato non termina con il servizio attivo, ma continua attraverso il volontariato, la disponibilità e la vicinanza quotidiana ai cittadini».

Secondo il deputato, il presidio rappresenta un importante punto di riferimento per pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori che ogni giorno transitano nell’autostazione, contribuendo ad accrescere il senso di sicurezza. Gentile ha inoltre ringraziato il prefetto di Cosenza per il sostegno al progetto e ha ribadito la necessità di proseguire lungo una strategia più ampia di prevenzione e controllo del territorio.

«Un presidio di legalità e di umanità, capace di offrire un punto di riferimento ai tanti pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori che ogni giorno transitano nell’autostazione. Questa iniziativa conferma il valore insostituibile del volontariato organizzato, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia dei cittadini. Un ringraziamento particolare va al prefetto di Cosenza per avere creduto nel progetto e averne favorito la concreta realizzazione. Quando istituzioni, associazionismo e società civile operano nella stessa direzione, il risultato è sempre un beneficio per il territorio».

«Oggi questo presidio rappresenta un segnale importante, ma deve essere considerato parte di una strategia più ampia che continui a investire sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sulla tutela delle persone. La presenza di questi uomini e queste donne testimonia che esistono ancora cittadini che scelgono di dedicare tempo, esperienza e competenze agli altri senza chiedere nulla in cambio. È questo il volto più autentico dello Stato: quello di chi continua a servire il Paese con disciplina, responsabilità e generosità. A loro va il mio ringraziamento e l’augurio di buon lavoro, certo che sapranno rappresentare un esempio positivo per le giovani generazioni e un presidio di fiducia per tutta la città di Cosenza».