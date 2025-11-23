Un grande Cosenza vince in rimonta: Benevento battuto 2-1 e agganciato in classifica

COSENZA – Il Cosenza batte 2 a 1 il Benevento in rimonta e resta aggrappata alla vetta della classifica confermandosi come una delle pretendenti alla promozione in Serie B. Gara condizionata dalla pioggia caduta per buona parte della gara. E non era iniziata bene per il Cosenza costretto a rincorre gli ospiti passati in vantaggio con Lamesta al 15′ dopo un grossolano errore in ripartenza di Cannavò adattato a destra per l’assenza di Cimino e anche di Ferratra. Cosenza bravo a non scomporsi e a trovare il meritato pareggio con la quarta rete stagionale di Kouan che riceve un pallone sotto porta e lo scaraventa sotto la traversa. I rossoblu creano un paio di pericoli con Ricciardi, Florenzi e Mazzocchi, ma manca il guizzo sotto porta mentre è del Benevento l’occasione migliore a fine primo tempo con il colpo di testa di Pierozzi che esce di un nulla a Vettorel battuto.

Nella ripresa il Cosenza compie il sorpasso trovando al 60′ il goal del vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Garritano e concesso dal direttore di gara solo dopo revisione alla FVS: netta la trattenuta in area di Scognamillo su Mazzocchi. Rigore perfetto e rossoblu avanti che con D‘Orazio si divorano il tris che avrebbe messo fine alla gara. Poi come è giusto che sia contro una squadra forte come il Benevento, la squadra di Buscè difende con i denti il vantaggio e porta a casa un successo d’oro che consente al Cosenza di agguantare in classifica proprio il Benevento e a portarsi a -2 dal Catania in attesa della Salernitana.

Cosenza- Benevento: Buscè in emergenza difensiva

Buscè deve reinventare la difesa. Rispetto al match vinto contro il Latina, all’assenza di Cimino si è aggiunta quella di Ferrara nemmeno convocato. Tocca a Cannavò arretrare e adattarsi sulla corsia di destra. Al centro della retroguardia non c’è Dametto che si accomoda in panchina e lascia il posto a Dalle Mura che farà coppia con Caporoale. In mediana agiranno gli inamovibili Kouan e Langella, Garritano è il play, mentre in avanti Ricciardi e Florenzi agiscono alle spalle di Mazzocchi.

La partita si disputa sotto una pioggia intermittente che rende il terreno di gioco allentato ma comunque praticabile. Spicca invece il colpo d’occhio poco incoraggiante del Marulla, nuovamente quasi deserto, fatta eccezione per i circa 300 tifosi ospiti giunti dalla Campania. La gara inizia subito su buoni ritmi con le due squadre comunque attente a non concedere spazi.

Erroraccio di Cannavò, Lamesta porta avanti il Benevento

La prima occasione la costruisce il Cosenza al 14′. Veloce combinazione tra Flornzi e Mazzocchi che scucchiaia in area per l’accorrente Garritano: diagonale da ottima posizione che termina largo non di molto. Goal sbagliato goal subito e Benevento in vantaggio al 15′ ma con la complicità di Cannavò.

Erroraccio in ripartenza dell’esterno e pallone recuperato dai sanniti. Kouan prova a metterci una pezza stendendo Ricci, ma il pallone arriva in area a Mignani che appoggia per l’accorrente Lamesta: piattone in corsa che fa secco Vettorel che si fa passare la palla sotto il corpo.

Il Cosenza reagisce: Kouan sotto porta pareggia

Il Cosenza si riorganizza e inizia ad attaccare alla ricerca del pareggio. Pur prestando il fianco alle ripartenze del Benevento i rossoblu trovano il meriato pareggio al 26′. Sugli sviluppi del primo corner della gara Dalle Mura serve in area Kouan che sotto misura scaraventa di sinistro sotto la traversa. I rossoblu si ringalluzziscono e creano altri pericoli con Ricciardi e Florenzi ma la difesa ospite si salva.

Pierozzo di testa, pallone fuori di un nulla

Al 35′ Il Cosenza chiede una revisione al FVS per una manata Ricci su Cannavò. Gianquinto va al monitor ma non ravvisa alcun fallo da sanzionare disciplinarmente. Il Benevento non sta a guardare e complice qualche errore di troppo in difesa in un paio di occasioni si rende pericoloso con Salvemini ma la difesa rossoblu si salva. Al 45′ l’occasione per il raddoppio capita sulla testa di Pierozzi che incorna un corner dalla destra: pallone fuori di un nulla. Dopo 2′ minuti si va al riposo.

Rigore per il Cosenza: Garritano fa centro, rossoblu avanti

La ripesa si gioca senza cambi e sotto la pioggia tornata a cadere dalla fine del primo tempo. Al 46′ ospiti al tiro con Manconi servito da Pierozzi in area di rigore: destro che termina alto. Al 67′ nuova revisione FVS chiesta dal Cosenza per una nettissima trattenuta in area di Scognamillo su Mazzocchi. Questa volta il signor Gianquinto dopo aver rivisto le immagini concede il calcio di rigore. Sul dischetto va Garritano che calcia forte e all’incrocio realizzando la rete del vantaggio.

Ripartenza del Cosenza, D’Orazio si divora il tris

Floro Flores effettua un triplo cambio ma è il Cosenza al 67 divorarsi la rete del 3 a 1 con D’Orazio che sul secondo palo, al termine di una micidiale ripartenza, si fionda su un preciso assist di Ricciardi ma il pallone termina largo per la disperazione di tifosi e calciatori.

Il Benevento schiuma rabbia e si riversa in attacco lasciando spazi per la ripartenze del Cosenza. Al 74′ ci prova ancora Garritano con un destro a giro su punizione, Vannucchi si salva in angolo. Buscè richiama Garritano e Cannavò per Contiliano e Dametto mentre la gara di appresta ad entrare negli ultimi 10 minuti. Al minuto 82′ si rifà vivo il Benevento con una sventola del neo entrato Mehic che termina alta.

Il Cosenza arretra il baricentro a difesa del preziosissimo vantaggio, mentre i giallorossi attaccano senza soluzioni di continuità alla ricerca del pari. L’ultimo scossone del secondo tempo è luna conclusione alta di Tumminello e a richiesta di FVS da parte del Benevento per un fallo in area di D’Orazio che non porta a nulla. Poi il triplice fischio per la festa del Cosenza che agguanta il Benevento in classifica e si porta a -2 dal Catania in attesa della Salernitana.

————————————————————————————————————–

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; D’Orazio, Dalle Mura, Caporale, Cannavò (77′ Contiliano); Kouan, Langella, Garritano (77′ Dametto), Florenzi (90′ Contiero); Ricciardi; Mazzocchi

Panchina: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Beretta, Contiliano, Ragone Achour, Dametto, Rocco, Silvestri, Mazzulla

Allenatore: Antonio Buscè



BENEVENTO CALCIO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli (65′ Simonetti) ; Pierozzi, Prisco (77′ Campora), Maita, Ricci (65′ Mehic); Lamesta, Mignani (65′ Tumminello), Manconi (77′ Della Morte)

Panchina: Esposito, D’Alessio, Mehic, Viscardi, Carfora, Simonetti, Borghini, ROmano, Cantisani, Tsingaras, Talia, Timminello, Della Morta

Allenatore: Antonio Floro Flores



Arbitro: Signor Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Signori Angelo Tomasi e Davide Fedele di Lecce

Quarto uomo: Signor Dario Acquafredda di Molfetta

FVS: Signora Stefania Genoveffa Signorelli di Paola



Ammoniti: Floros Flors (B), D’Orazio (C), Pierozzi (B)

Espulsi:



Angoli: 3-1

Recupero: 2′ p.t. – 6′ s.t.



Note: Pomeriggio invernale a Cosenza con una temperatura di circa 12 gradi e scrosci di pioggia. Terreno del Marulla allentato dalla pioggia ma in buone condizioni. Presenti poco meno di 1.000 spettatori compresi i circa 250 tifosi del Benevento sistemati nel settore ospiti mentre entrati a fine primo tempo dopo essere rimasti fuori insieme ai supporters del Cosenza.