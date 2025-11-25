Cosenza, cade con la sua carrozzina: rampa nel degrado. L’incubo giornaliero di Massimo “basta barriere”

COSENZA – Tanta paura, qualche “ammaccatura” ma, fortunatamente, niente di grave per il signor Massimo Lo Monaco. Qualche giorno fa è caduto rovinosamente con la sua carrozzina elettrica, che lo accompagna nei suoi quotidiani spostamenti, ed è stato soccorso da due ambulanze del 118 chiamate da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Il signor Lo Monaco, nel tardo pomeriggio, stava cercando di salire sul marciapiede di Via Romualdo Montagna per poter raggiungere il poliambulatorio della Casa di Cura San Francesco (conosciuta da tutti come l’Osai Francescana creata da Padre Fedele), dove quasi giornalmente si reca per ricevere assistenza sanitaria dovuta alla sua disabilità.

Cade con la sua carrozzina: accesso impossibile

È caduto con la sua carrozzina perchè l’accesso al marciapiede che deve percorrere per poter entrate nella struttura, presenta diverse criticità a cominciare dalla mancanza di una rampa d’accesso proprio davanti la struttura. È si presente un punto per poter salire sul marciapiede, ma si trova qualche decina di metri prima dell’ingresso ed è praticamente inutilizzabile, perchè deteriorato dal tempo (l’asfalto è rovinato e pieno di asperità) oltre alla presenza di un palo della luce che non consente un’agevole accesso.

L’appello al Comune “ogni giorni è un incubo”

Anche riuscendo a salire sul marciapiede tra mille difficoltà da quel punto, lungo il tragitto sono presenti due cassette dell’energia elettrica che riducono lo spazio di passaggio e mancano alcune mattonelle. Il signor Lo Monaco ha scritto alla nostra redazione lanciano un appello all’amministrazione comunale di Cosenza, affinché possa intervenire subito realizzando una rampa di accesso comoda e moderna davanti la struttura che possa aiutare non solo lui ma le tante persone che si recano negli ambulatori.

“Rampa attuale nel degrado e inutilizzabile”

«Immaginate di dover giornalmente superare tutte queste difficoltà a bordo di una carrozzina – scrive il signor Lo Monaco. Raggiungere la struttura è un’impresa ed ogni volta ho paura. A parte la difficoltà per la presenza costante di auto parcheggiate davanti la rampa. Ma proprio l’unico punto che posso usare per salire sul marciapiede è praticamente inutilizzabile».

L’asfalto è tutto distrutto e l’accesso è limitato dalla presenza di un grosso palo della luce con un concreto rischio di cadere ogni volta che provo a salire. Cosa che è alla fine è successa l’altra sera. Voglio lanciare un appello al Comune non solo per me, ma anche per le tante persone con difficoltà che si ritrovano nella mia condizione che devono accedere alla casa di cura».