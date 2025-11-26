Cosenza Calcio, Alessandro Caporale in rossoblu fino al 2027 con opzione per altri 12 mesi

COSENZA – Alessandro Caporale al Cosenza Calcio fino al 2027 con opzione per altri 12 mesi. La società rossoblu ha comunicato la fumata bianca con l’accordo per il rinnovo del contratto del difensore centrale, assicurandosi la permanenza di uno dei profili più affidabili della rosa di questa stagione. Il classe 1995 ex Lecco, resterà a Cosenza fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per prolungare l’accordo di ulteriori dodici mesi.

Rinnovo per Alessandro Caporale. Il comunicato della società

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società «Il Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del calciatore Alessandro Caporale, difensore nato il 28 ottobre 1995. Il nuovo contratto legherà il giocatore ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2027, con opzione per ulteriori 12 mesi. Caporale, arrivato a Cosenza nell’estate del 2024, si è distinto per professionalità, affidabilità e continuità di rendimento, diventando un punto di riferimento all’interno del gruppo e conquistando la stima dell’ambiente tecnico e societario. La società formula al calciatore i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della sua esperienza in rossoblù!».

Foggia-Cosenza affidata a Maresca. Infermeria: Ferrara torna in gruppo

Sarà Mattia Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match di domenica Foggia-Cosenza, valido per la 16ª giornata di campionato e in programma allo stadio “Zaccheria” alle 14:30. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Luca Chianese di Napoli. Il quarto ufficiale designato è Antonio Di Reda di Molfetta, mentre al VAR siederà Antonio Aletta di Avellino.

Dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti: dopo la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto, Ferrara ha ricevuto esito negativo e ha potuto riaggregarsi al gruppo nel pomeriggio, pur svolgendo un lavoro differenziato. Le sue condizioni sono in miglioramento, anche se dopo aver saltato il Benevento, un suo impiego dal primo minuti già nel prossimo match appare complicato e potrebbe essere confermato Cannavò sulla corsia di destra.