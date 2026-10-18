CROTONE – Dopo la vittoria esterna di Picerno il Cosenza Calcio crolla nuovamente, superato per 3-1 allo Scida di Crotone da un’organizzato e incisivo Team Altamura. A condannare i rossoblu sono state soprattutto le clamorose topiche difensive in avvio di secondo tempo, che hanno spianato la strada al successo dei pugliesi che nel finale di gara si sono visti annullare due reti a Malcore per fuorigioco.

Una sconfitta pesantissima che conferma tutti i limiti di una retroguardia colabrodo (la più battuta del torneo con 22 reti subite) e le difficoltà di un attacco privo di incisività. La squadra di Coppitelli era riuscita a chiudere in parità la prima frazione, trovando proprio al 45′ il pareggio con Dalmazzi dopo io vantaggio inziale dell’Altamura siglato da Curcio. Poi, nella ripresa, due clamorose topiche difensive hanno permesso prima a Malcore, dopo nemmeno 50′ secondi dalla ripartenza del match e poi al rigore trasformato da Curcio, quattro minuti dopo, di indirizzare un match che il Cosenza non è più riuscito a rimettere in piedi.

Cosenza-Altamura: Coppitelli squalificato, Energe dal 1′ minuto

Mister Coppitelli, squalificato, cambia una sola pedina rispetto al successo esterno di Picerno che ha regalato i primi 3 punti della stagione al Cosenza. Confermato il 3-4-2-1 come schieramento con Energe che prende il posto di Palazzino nel reparto offensivo. In panchina siede il vice Danilo Polito con l’allenatore rossoblu che seguirà la gara dalla panchina

Pascalau fuori di testa, palo dell’Altamura

Cosenza subito aggressivo e alla conclusione dopo pochi minuti con Palmieri che non inquadra la porta. Al 4′ ci prova Pascalau che incorna di testa un pallone scodellato in area da Almaviva. Pallone che termina alla destra di Perucchini. Con il passare dei minuti l’Altamura alza il baricentro iniziando a farsi vedere dalle parti di Rizzo che, al 12′ si allunga, per bloccare una conclusione in diagonale di Curcio. Al 17′ il palo salva il Cosenza: cross di Zazza deviato da Dametto con il pallone che si stampa sul legno.

Il Cosenza ci prova con McJannet e Dalmazzi: conclusioni murate

Il Cosenza va a fiammante, mentre pugliesi giocano con maggiore precisione evidenziando una migliore organizzazione di gioco. I rossoblu tornano a rendersi pericoloso a metà primo tempo. Al 26′ ci prova Palmieri da limite, ma la sua conclusione strozzata è bloccata da Perucchini. L’occasione buona capita un minuto dopo sui piedi di McJannet servito da un’ottima imbucata di Almaviva: conclusione in diagonale intercettata da un provvidenziale intervento di Pirrello. Stessa sorte per la conclusione ravvicinata di Dalmazzi, murata in angolo da Tudor.

Curcio di testa porta avanti l’Altamura, Dalmazzi sotto porta pareggia

Dalmazzi finisce a terra in area sugli sviluppi di un corner, per l’arbitro Manzo non c’è nulla. Il Cosenza si gioca la prima card FVS ma il direttore di gara conferma la decisione. Al 38′ la gara si sblocca con il vantaggio dell’Altamura. Punizione scodellata in area dai pugliesi, Dametto interviene di testa ma invece di rinviare fornisce un assist per Curcio che da due passi batte Rizzo con un colpo di testa ravvicinato. Ma proprio in chiusura di primo tempo il Cosenza trova il pareggio con Dalmazzi che interviene su un pallone deviato da Perucchini dopo la deviazione di testa Pascalau e da due passi insacca.

Ripresa da incubo ed errori difensivi: Altamura sul 3 a 1 con Malcore e Curcio

L’avvio del secondo tempo ha dell’incredibile con l’uno due dell’Altamura che nel giro di 5′ minuti trova due volte la via della rete. Il 2 a 1 dopo pochi secondo dall’avvio della ripresa: Il Cosenza batte il calcio d’avvio ma commette un clamoroso errore consentendo a Rosafio di involarsi verso la porta di Rizzo. Sull’uscita del portiere assist per l’accorrente Malcore che appoggia in rete la rete del nuovo vantaggio.

Passano 3′ minuti e i rossoblu commettono un nuova topica difensiva in area permettendo a Zazza di recuperare la sfera. Il difensore viene atterrato dal portiere Rizzo: calcio di rigore (confermato anche dopo review FVS) trasformato da Curcio che spiazza Rizzo per il 3 a 1 dei pugliesi. Gara compromessa dai rossoblu che confermato la loro fragilità difensiva con ben 22 reti subite. Coppitelli richiama un disastroso Dametto per Barone e inserisce Petrovic per Contiliano.

Rizzo evita il poker sul destro di Malcore

Il doppio svantaggio non scuote i rossoblu che appaiono confusionari nella manovra. Anzi, al 67” serve un miracolo di Rizzo per evitare la rete del 4 a 1 sulla girata nel cuore dell’are di Malcore. I rossoblu provano a riaprire la gara con il colpo di testa di Pascalau che termina al lato e un destro di McJannet al 31′ che finisce in curva.

Due reti annullate a Malcore per fuorigioco

La gara scivola stancamente verso il 90′ con l’Altamura che controlla il match. Al minuto 84′ Malcore si libera di Dalmazzi, supera Rizzo e scaraventa in rete, ma il goal del 4 a 1 è annullato per la sua posizione di offside. Due minuti dopo altra rete annullata ancora a Malcore per fuorigioco che in scivolata insacca il cross di Mongentale dalla sinistra.

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COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Clemente, Palmieri (65′ D’Alena), Contiliano (52′ Petrovic); Almaviva, McJannet; Energe (79 Quieto); Achour

Panchina: Iliev, Rantuccio, Cogoni, Cimino, Giannini, Barone, Dzepar, D’Alena, Contiero, Ndow, Quieto, Ragone, Palazzino, Pozzi, Petrovic

Allenatore: Danilo Polito (Coppitelli squalificato)

SS ALTAMURA (3-5-2): Perucchini; Zazza, Pirrello, Tudor; Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Gudelevicius (77′ Calusic), Rosafio (65′ Gagliardi); Simone, Curcio (77′ Peschetola)

Panchina: Di Bartolo, De Gennaro, Pacia, Gagliardi, Calusic, Malcore, Falasca, Santos, Peschetola, Dimola, Boci

Allenatore: Giuseppe Raffaele

Arbitro: Signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Assistenti: Signori Luca Chianese e Giovanni Ciannarella entrambi di Napoli

Quarto uomo: Signor Bruno Tierno di Sala Consilina

Operatore FVS: Signor Davide Gigliotti di Lamezia Terme

Ammoniti: Energe (C), Dametto (C), Contiliano (C), Zazza (A)

Espulsi:

Angoli: 4-4

Recupero: 4′ p.t. –

Note: Pomeriggio soleggiato a Crotone con una temperatura di circa 22 gradi. Terreno dello Scida non in perfette condizioni. Gara disputata a porte chiuse e senza tifosi su disposizione della Prefettura