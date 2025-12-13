Cosenza Calcio: non basta la prima rete di Beretta, l’ex Canotto trova il pari. A Trapani finisce 1 a 1

TRAPANI – Il Cosenza torna con un buon pareggio dalla difficile trasferta di Trapani, anche se resta un pizzico di rammarico per essersi fatto raggiungere dai granata dopo aver trovato il goal del vantaggio con la prima rete in maglia rossoblu di Beretta (preferito ad Achour da Buscè), bravo a concretizzare un assist di Kouan con un destro fulmineo sul primo palo. A riequilibrare le sorti di un bellissimo primo tempo, giocato a viso aperto, una grande rete dell’ex Canotto che dopo aver bruciato in velocità Cannavò e Dametto, si accomoda la palla e fa secco Vettorel che pochi minuti prima si era superato su Grandolfo.

Nella ripresa, con i ritmi più lenti e l’inevitabile stanchezza, i rossoblu hanno comunque provato a vincere la gara sfiorando il raddoppio con la spettacolare rovesciata di Ricciardi deviata in angolo dal portiere di casa. Cosenza che può anche recriminare per un colpo da dietro di Pirrello a Florenzi che il direttore di gara giudica solo da giallo, anche dopo aver rivisto le immagini all’FVS. Alla fine comunque un pareggio giusto, che permette ai ragazzi di Buscè di tornare a fare punti in trasferta (l’ultima del 2025), anche se vengono superati dalla Salernitana che trova in pieno recupero il goal vittoria a Picerno.

Cosenza Calcio: le scelte di Buscè

Con l’assenza di Mazzocchi a causa dei problemi alla spalla, molti tifosi si aspettavano di vedere Achour dal primo minuto, autore del gol decisivo contro il Picerno. Ma mister Buscè decide di dare fiducia nuovamente a Beretta come terminale offensivo, supportato da Florenzi e Ricciardi. Per il resto, la formazione resta invariata rispetto alla gara vinta contro i lucani. In difesa, i centrali sono Dametto e Caporale, con Ferrara a sinistra e Cannavò nuovamente adattato come terzino destro. A centrocampo, Koan, Garritano e Langella a sostegno dei tre davanti

Avvio arrembante del Trapani

Avvio decisamente tambureggiante da parte del Trapani che prova da subito a mettere in difficoltà il Cosenza prima l’uscita con i piedi di Vettorel ad anticipare Grandolfo lanciato a rete, poi la girata di testa di Carriero sul primo corner della gara che termina largo. Il Cosenza nei primi minuti soffre l’avvio a tutta dei granata, ma dopo il 10′ inizia a crescere rendendosi minaccioso con un paio di incursioni di Garritano.

Destro mortifero di Beretta, Cosenza in vantaggio

Al 19′ il Cosenza passa in vantaggio con la prima rete in maglia rossoblu di Beretta. Garritano lavora un buon pallone e imbuca per Kouan che appoggia per l’accorrente Beretta: destro violento sul primo palo che fa secco Galeotti e porta in vantaggio i rossoblu e premiando così la scelta iniziale del tecnico Buscè. Il Trapani schiuma rabbia e dopo aver chiesto una review FVS con colpo di Langella (ammonito) sfiora il pari con Grandolfo che si servito da Kirwan si vede negato il pareggio da una miracolosa parata di Vettorel. Sulla ribattuta Canotto spara in curva.

Grande rete dell’ex Canotto, pareggio Trapani

Al 42′ Kouan, servito al limite da Florenzi, si allunga la sfera e spreca una potenziale occasione per il raddoppio. Sul capovolgimento di fronte il Trapani trova il pareggio con un gran goal dell’ex Canotto che lanciato in velocità sulla fascia brucia in velocità Cannavò e Dametto, rientra sul destro e lascia partire un rasoterra che si insacca sul primo palo. L’esterno va poi ad esultare sotto la curva di casa per una rete bellissima che rimette in equilibrio un gran bel match giocato a viso aperto. Dopo i 4′ minuti concessi si va al riposo con un risultato di parità alla fine giusto.

Pirrello colpisce Florenzi, graziato dal direttore di gara

La ripresa si apre senza cambi e con gli stessi 22 della prima frazione e con una buona occasione per il Cosenza al 51: cross di Ricciardi e girata di testa di Langella che si perde di poco alla destra del portiere di casa. Il secondo tempo è sulla falsariga della prima frazione: azioni da una parte e dall’altra e squadre che giocano a viso aperto. Al 63′ Pirrello rifila un colpo a Florenzi a pallone lontano. Il calciatore viene ammonito, mentre in campo si accendono gli animi. Buscè si gioca una card FVS e dopo aver rivisto le immagini al monitor, il signor Acquafredda grazia il difensore del Trapani che andava invece espulso.

Rovesciata di Ricciardi, Cosenza a un passo dal raddoppio

Tornata la calma il Cosenza va vicinissimo al vantaggio al minuto 75: angolo battuto dalla destra da Garritano rovesciata spettacolare di Ricciardi che indirizza nell’angolino, grande risposta di Galeotti che si allunga e devia in angolo. Poco dopo arriva il primo cambio della gara per Buscè che richiama un ottimo Garritano per Contiliano mentre la stanchezza fisica inizia a fare capolino, con errori che aumentano da una parte e dall’altra.

Al minuto 84′ i rossoblu tornano a farsi vedere in avanti con un destro di Florenzi dal limite bloccato a terra da Galeotti. Il Cosenza sembra crederci un un pò di più ma per poco Kouan non combina la frittata: da ultimo uomo si fa rubare palla da La Sorsa che prova da centrocampo a battere Vettorel con un lungo pallonetto che termina largo. È l’ultima occasione di un match che dopo i 6′ minuti di recupero si chiude con un pareggio tutto sommato giusto.

———————————————————————————————————-

FC TRAPANI (4-3-3): Galeotti; Kirwan, Pirrello, Motoc, Giron; Marcolini (57′ Palmieri), Celeghin, Carriero; Canotto (76′ La Sorsa,), Grandolfo (76′ Vazquez), Ciotti

Panchina: Ujkaj, Salamone, Ciufferi, Negro, Salines, Benedetti, Podrini, Nicoli, La Sorsa, Vazquez, Palmieri

Allenatore: Salvatore Aronica

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano (77′ Contiliano); Ricciardi, Florenzi; Beretta (87′ Achour)

Panchina: Pompei, Falbo, Rocco, Dalle Mura, D’Orazio, Barone, Mazzulla, Contiero, Contiliano, Ragone, Achour

Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Dario Acquafredda di Molfetta

Assistenti: Signori Manuel Cavalli di Bergamo e Mattia Bettani di Treviglio

Quarto uomo: Signor Dario Madonia di Palermo

FVS: Signor Giovanni Battista Citarda di Palermo

Ammoniti: Langella (C), Marcolini (T), Pirrello (T), Canotto (T), Dametto (C)

Espulsi:

Angoli: 6-3

Recupero: 4′ p.t. – 6′ s.t

Note: Pomeriggio soleggiato e gradevole a Trapani con una temperatura di circa 18 gradi. Terreno del Provinciale in bone condizioni. Presenti 3mila spettatori compresi i circa 100 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti.