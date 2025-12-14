COSENZA – A ventiquattro ore dal pareggio ottenuto sul campo del Trapani, arrivano le parole dell’allenatore del Cosenza Calcio, Buscè, che torna ad analizzare una gara intensa e ricca di spunti tra due squadre forte. Un punto prezioso, conquistato contro un avversario di valore, che rafforza non solo la classifica ma soprattutto la consapevolezza e il carattere del gruppo rossoblu.

La squadra, già tornata al lavoro questa mattina in vista del prossimo impegno di venerdì contro la Cavese che chiuderà il 2025 del Cosenza, ha mostrato ancora una volta solidità mentale e spirito di sacrificio al netto delle assenze (su tutti quella di Mazzocchi) e della rosa corta. Un aspetto su cui il tecnico ha voluto porre l’accento, parlando di una prestazione che va ben oltre il semplice risultato.

Il valore dell’avversario e i meriti del Cosenza Calcio

Buscè ha innanzitutto sottolineato la forza del Trapani, formazione penalizzata a inizio stagione ma capace di risalire la classifica grazie a qualità tecniche e solidità mentale.

«Abbiamo affrontato una squadra importante – ha spiegato l’allenatore dalla sala stampa Bergamini – che ha iniziato con otto punti di penalizzazione ma che, di fatto, ha la nostra stessa classifica. Questo dice molto, perché recuperare un gap simile significa avere giocatori forti e una grande struttura mentale. Senza quella penalizzazione, il Trapani sarebbe oggi nelle prime quattro o cinque posizioni». Parole che rendono ancora più significativo il punto conquistato dal Cosenza, arrivato al termine di una gara combattuta e giocata a viso aperto.

Buscè “è una squadra che va oltre le difficoltà”

L’allenatore rossoblù ha poi elogiato la risposta della sua squadra, capace di reagire con carattere nonostante le difficoltà. «Questo serve a far capire che tipo di squadra siamo diventati – ha sottolineato Buscè –: nonostante tutto, la forza di questo gruppo va avanti oltre ogni limite. È una base molto importante su cui costruire». Sul gol subito da Canotto, il tecnico ha riconosciuto i meriti dell’avversario, attribuendo la rete a una giocata individuale di grande qualità: «È stato un gesto tecnico di alto livello, fatto nel tempo giusto. È lì che si è creata la differenza».

Nel complesso, Buscè ha definito il pareggio come il risultato più corretto per quanto visto in campo. «Poteva finire in qualsiasi modo – ha concluso – ma quando si affrontano due squadre forti spesso l’equilibrio prevale. È stata una partita viva, intensa, tra due formazioni di livello, e il risultato è giusto». Il Cosenza torna così dalla Sicilia con un punto importante per il tecnico, non solo per la classifica ma per il morale di una squadra che continua a crescere e che, come ribadito dal suo allenatore, non teme il confronto con nessuno.

Mentre la squadra prosegue il lavoro di preparazione atletica, con una seduta di scarico riservata ai calciatori maggiormente impiegati nella trasferta siciliana e un allenamento completo per il resto del gruppo, resta alta l’attenzione sulle condizioni fisiche degli infortunati. In particolare, si attendono aggiornamenti su Mazzocchi: l’attaccante, come comunicato dall’ufficio stampa, si è sottoposto a una visita specialistica a Sassuolo e si è in attesa di aggiornamenti.

Secondo le prime indiscrezioni, il numero 30 rossoblù sarebbe destinato a dare forfait anche per la sfida contro la Cavese. La successiva sosta potrebbe dunque rivelarsi determinante per valutare con attenzione il percorso di recupero e le scelte future legate al suo impiego anche se con la rete di ieri il Cosenza ora può contare anche sulle motivazioni di Beretta.