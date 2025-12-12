Cosenza Calcio, Buscè compie 50 anni ma resta in silenzio. Aronica carica il Trapani e chiama a raccolta i tifosi

COSENZA – Mister Buscè festeggia oggi i 50 anni. Il Cosenza Calcio lo ha voluto omaggiare con un post sui social “Un altro bel traguardo per te… e che il meglio debba ancora venire, per noi tutti”. Ma il tecnico del Cosenza scelto il silenzio stampa dopo le dichiarazioni al vetriolo rilasciate nel post-gara di Picerno, dove aveva chiesto a chiare lettere alla società Cosenza Calcio interventi sul mercato per rinforzare una rosa considerata corta e con diversi giocatori bisognosi di riposo.

Rossoblu in viaggio per Trapani. Buscè non parla

I rossoblu sono già partiti alla volta di Trapani dove domani pomeriggio si gioca una partita importantissima. I lupi vogliono tornare a correre anche in trasferta dopo lo stop inaspettato i Foggia e il successo sofferto arrivato in casa domenica scorsa. Ma affronteranno una squadra che, nonostante i punti di penalizzazione e la spada di Damocle su un ulteriore congruo numero di punti che potrebbero essere sottratti, ha un organico forte ed è reduce dal pareggio contro la Salernitana.

Ed in più il patron Antonini ha annunciato l’intenzione di fare un passo indietro, dichiarando di voler consegnare la gestione del Trapani Calcio e del Trapani Shark al sindaco. Un gesto simbolico ma inequivocabile, rivolto direttamente al primo cittadino, a cui ha chiesto di assumersi la responsabilità delle due squadre qualora ritenesse insoddisfacente la sua gestione.

Aronica non si nasconde e carica l’ambiente

A guidare il Trapani c’è mister Salvatore Aronica, pronto all’ultima partita casalinga del 2025. Il match, in programma domani alle 14:30 al “Provinciale”, è già stato definito uno degli appuntamenti più impegnativi dell’intera stagione, soprattutto contro un Cosenza ritenuto tra i candidati alla vittoria finale del campionato. In conferenza stampa, Aronica ha sottolineato l’importanza del recente risultato: “Il punto di Salerno ci ha dato ancora più fiducia e sicuramente entusiasmo”. Un’iniezione di morale significativa in vista del big match al Provinciale.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Cosenza Calcio squadra da vertice: massimo rispetto”

Aronica riconosce apertamente il valore dell’avversario: “Il Cosenza è allestito molto bene, una delle pretendenti al successo finale”. Il tecnico granata ha evidenziato anche l’eccellente rendimento esterno dei rossoblù, tra i migliori del girone: “Ci siamo preparati senza sottovalutare nulla, non ce lo possiamo permettere”. Il Trapani ha studiato pregi e difetti del Cosenza, ma la priorità resta la prestazione dei siciliani. Secondo Aronica, i fattori chiave saranno la concentrazione: “Sarà importante mantenerla sempre alta” ma anche Grinta: “Dovremo entrare in campo grintosi come abbiamo sempre fatto”.

Un approccio mentale che dovrà essere impeccabile per fronteggiare una squadra in lotta per il vertice. Capitolo infermeria ancora in sospeso per Di Noia e Fischhnaller: lo staff attende l’esito degli ultimi controlli per capire se potranno essere convocati, anche solo parzialmente. Aronica ha poi ribadito la propria filosofia: “ci sarà spazio per i giovani e per chi ha dimostrato di volere una maglia da titolare”. La garanzia è chiara: chi andrà in campo sarà al 100%.

“Serve la spinta del Provinciale”

Prima del congedo, il tecnico granata ha lanciato un forte appello al pubblico trapanese: “Mi auguro una grande spinta del pubblico. Spero che domani la gente risponda in massa per incitare la squadra”. Un sostegno che, secondo Aronica, potrebbe rivelarsi decisivo per chiudere al meglio il 2025 davanti ai propri tifosi.

Cosenza-Trapani: arbitra Acquafredda

Sarà Dario Acquafredda di Molfetta a dirigere Trapani-Cosenza, match valido per la 18ª giornata del Girone C di Serie C, in programma sabato 13 dicembre alle 14:30 allo stadio “Provinciale” di Trapani. A coadiuvare il direttore di gara ci saranno i signori Manuel Cavalli di Bergamo e Mattia Bettani di Treviglio come assistenti di linea.

Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato al signor Dario Madonia di Palermo. Completa la squadra arbitrale Giovanni Battista Citarda di Palermo, designato come Operatore Football Video Support. Nessun precedente per il fischietto di Molfetta con i rossoblu