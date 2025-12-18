Cosenza Calcio, domani la Cavese per chiudere al meglio il 2025. Buscè: “ho fiducia nel mercato e nel Presidente”

COSENZA – Ultima giornata del girone d’andata per il Cosenza Calcio, che domani sera ospiterà la Cavese al San Vito-Gigi Marulla. I rossoblù proveranno a chiudere il 2025 sulla scia di un ottimo girone di andata, frutto di un ottimo percorso considerando l’emergenza infortuni che ha colpito la rosa. A fare il punto della situazione, in conferenza stampa, il tecnico Buscè

L’infortunio di Mazzocchi e la fiducia nel mercato

La notizia peggiore è arrivata nelle ultime ore: Simone Mazzocchi dovrà operarsi e resterà fuori a lungo. “Dispiace, perché tutti volevamo qualcosa di diverso“, ha spiegato Buscè con rammarico. Il tecnico ha voluto mandare un messaggio al giocatore: “Gli ho fatto un in bocca al lupo, deve stare sereno e quando ritornerà avrà tutto il tempo per rifarsi“.

Sul fronte mercato Buscè si è mostrato ottimista: “Ho fiducia nella proprietà. Mi sono confrontato con il Presidente e c’è tanta positività, questa cosa mi ha fatto molto piacere. Sono sereno sotto questo aspetto“. Un messaggio chiaro che il tecnico aveva già lanciato dopo il match contro il Picerno: “Nel confronto con la proprietà vedo entusiasmo nel Presidente. Questo mi fa ben sperare per il mercato di gennaio: la società ci sarà vicina“.

Emergenza e scelte: chi gioca contro la Cavese

L’infermeria rossoblù non accenna a svuotarsi. Oltre agli infortuni di lungo corso di Curfalidis e Cimino, e ora Mazzocchi alla spalla, ci sono altri problemi da gestire. “Ferrara ha avuto qualche problema a sinistra, bisogna capire in queste ore se sarà disponibile, ma credo di no“, ha rivelato Buscè. In più, cinque giocatori sono diffidati.

Nonostante tutto, la formazione non dovrebbe discostarsi molto dall’ultima uscita: “Non voglio scombussolare quasi nulla, perché abbiamo trovato una quadra e delle certezze. Nulla vieta che ci possa essere qualche cambio all’ultimo o a partita in corso“. Al posto di Ferrara dovrebbe agire D’Orazio, con Beretta confermato in attacco.

Cosenza Calcio, Il bilancio del girone d’andata

Quattro punti nelle ultime tre gare hanno generato qualche rammarico, ma Buscè invita a guardare oltre il risultato: “Bisogna dare importanza alle prestazioni che sta facendo questa squadra, altrimenti si giudica solo in base ai risultati e sarebbe la cosa più sbagliata. Nel calcio chi vince è bravo e chi perde è un somaro? Non è così“. Il tecnico ha poi analizzato gli errori commessi: “Sui punti persi bisogna fare mea culpa, io per primo. Gol subiti su calcio piazzato con la partita in mano, come ad Altamura, Sorrento e Potenza. Errori banali ed evitabilissimi“. Punti che oggi pesano nella corsa al vertice: “Quei 4-5 punti che ci mancano ora peserebbero. Ci serva da lezione“.

Per Buscè un bilancio più che positivo

Eppure, il bilancio complessivo del Cosenza Calcio resta più che positivo: “Per le difficoltà avute, soprattutto tre operazioni a ginocchia e spalla, questi ragazzi sono da elogiare dal primo all’ultimo. La squadra ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno“.

La Cavese e una sfida da non sottovalutare

Dopo il Pareggio di Trapani, domani sarà la sfida contro una Cavese che non va sottovalutata: “Va affrontata con le pinze. Conosco l’allenatore e alcuni giocatori, hanno trovato equilibrio. Possono farti male da un momento all’altro. Bisogna affrontarli con umiltà e spirito di sacrificio, senza guardare la classifica“. Il pericolo maggiore? Un calo di concentrazione: “Ogni singolo giocatore deve stare sul pezzo per 100 minuti. Il rischio è sentirsi rilassati quando hai il pallino del gioco in mano; quello è il momento più pericoloso“. La ricetta è chiara: pazienza, letture giuste e intensità per tutti i novanta minuti, anzi cento come ribadito più volte dal tecnico.

Florenzi e la voglia di vedere i tifosi al Marulla

Una menzione speciale per Florenzi, da cui Buscè si aspetta di più: “Chi sa saltare l’uomo fa la differenza. Nei primi 5-10 metri ha caratteristiche che pochi hanno. Deve avere più continuità e crederci. Deve essere consapevole della sua forza e pensare positivo“. Infine, un pensiero ai tifosi, ancora lontani dal Marulla: “Incontro spesso persone facendo la spesa e hanno tutti voglia di venire allo stadio. Vedo nei loro occhi l’appartenenza. I ragazzi stanno trasportando un po’ tutti. Sarebbe bello avere un Marulla con tanta gente a trascinare, perché il girone di ritorno sarà un altro campionato“. “Ho visto una squadra serena” ha concluso Buscè. “Ragazzi molto concentrati col sorriso sulle labbra, che non è poco“. Domani sera parola al campo