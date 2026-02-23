Il Cosenza Calcio apre i commenti Facebook sotto il post dei 112 anni. Subissato dalle critiche “andate via”

COSENZA – “Oggi celebriamo 112 anni di orgoglio rossoblù, 112 anni di battaglie, vittorie, emozioni e amore infinito per questi colori. Dal 1914 ad oggi, il cuore della Città batte forte per il Cosenza Calcio, simbolo di appartenenza e tradizione”. Un post sulla pagina Facebook del Cosenza Calcio per celebrare i 112 anni di storia del Club con l’apertura ai commenti, cosa che non succedeva da un anno. I tifosi, non hanno perso tempo, trasformando il post di auguri in un megafono per la durissima contestazione.

Nel mirino Guarascio e Scalise: “Liberate il Cosenza”

Il risultato della riapertura dei commenti è apparso scontato sin dai primi minuti. Al centro della rabbia dei supporter rossoblù ci sono il presidente onorario Eugenio Guarascio e l’amministratrice Rita Rachele Scalise. I messaggi lasciati sotto il post sono un coro unanime di dissenso: “Andate tutti via indegni, state rovinando la nostra storia”, “Il Cosenza è nostro, nessun compleanno da festeggiare insieme a voi che non portate rispetto”. C’è chi ha scritto per 112 volte (una per ogni anno del club) lo slogan “Guarascio Vattene”.

La critica principale rivolta alla proprietà è quella di aver “infangato” la tradizione secolare del calcio bruzio, con la richiesta esplicita di un cambio al vertice come unico “regalo” gradito per il compleanno della società. “Noi ce li meritiamo tutti gli auguri, voi dovete solo andare via” scrive un utente, riassumendo il pensiero di centinaia di commentatori. Altri “State infangando la storia di questa città, Rispettate la nostra storia…andatevene via TUTTI”. Altri che si chiedono “Ma ne provate Vergogna? Dateci questo regalo liberate il Cosenza calcio” “Noi ce li meritiamo tutti gli auguri, voi dovete solo andare via”!!

La frattura insanabile tra Cosenza Calcio e tifoseria

L’esperimento social del club in un giorno celebrativo, se di esperimento si può parlare, si è rivelato un boomerang mediatico. Se l’obiettivo era un messaggio di appartenenza e orgoglio in un giorno celebrativo per il Cosenza Calco, l’effetto ottenuto è stato l’opposto, certificando una frattura tra la dirigenza e il cuore pulsante del tifo che appare, ad oggi, non più ricomponibile se non con la cessione del Club.