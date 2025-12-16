Cosenza Calcio: curve chiuse contro la Cavese “costi ingiustificati”. Biglietti a 10 euro in Tribuna A

COSENZA – Il Cosenza Calcio ha deciso: curve chiuse e biglietti popolari in Tribuna A, a questo punto l’unico settore dello stadio aperto ai tifosi (ad eccezione nella numerata dove la quasi totalità dei presenti utilizzano biglietti omaggio). Per la gara casalinga contro la Cavese, in programma venerdì, la società ha deciso di chiudere le due curve dello stadio “Marulla”. La scelta, paventata già nella precedente gara interna contro il Picerno, è stata ufficializzata questo pomeriggio attraverso una nota del direttore generale rossoblù Salvatore Gualtieri, che ha spiegato le motivazioni alla base del provvedimento.

Razionalizzare gli spazi del Marulla per la scarsa affluenza

La decisione nasce dall’esigenza – si legge nella nota- di “razionalizzare gli spazi dell’impianto”, anche alla luce della scarsa presenza di tifosi nei settori più caldi per la protesta che va avanti da inizio stagione. Una situazione che, secondo la società, comporterebbe costi aggiuntivi non più sostenibili, in particolare quelli legati al servizio di steward e alla gestione della sicurezza. In media ad ogni partita casalinga sono poco meno di 800 gli spettatori presenti, di cui poco più della metà pagante.

“Costi ingiustificati”

“Siamo costretti a chiudere alcuni settori, tra cui le due curve, al fine di razionalizzare gli spazi… anche e soprattutto a causa della non presenza dei tifosi e per evitare costi (steward, ecc.) a questo punto ingiustificati,” ha dichiarato il Direttore Generale.

Tribuna A: biglietti al prezzo popolare di 10 euro

Parallelamente alla chiusura dei settori, il Cosenza Calcio ha deciso di incentivare la presenza negli spazi che rimarranno aperti, in particolare la Tribuna A. Per garantire l’accesso a tutti i sostenitori che vogliono supportare la squadra, sarà applicato un prezzo popolare e fisso di 10 euro per la Tribuna A. Questa mossa mira a rendere lo stadio accessibile, permettendo comunque ai pochi spettatori presenti di vivere la partita in un settore centrale e confortevole.

Per il Cosenza Calcio decisione può essere rivista

Il Cosenza Calcio ha espresso la speranza che questa “drastica razionalizzazione” possa essere di breve durata. Il Direttore Gualtieri ha infatti chiarito che la decisione è pronta a essere rivista non appena sarà possibile il “ritorno, nelle curve, dei tifosi“. Cosa che al momento appare assai improbabile per una frattura che sembra oramai insanabile.