COSENZA – Nuovo innesto a centrocampo per il Cosenza Calcio, che continua a puntellare la rosa a disposizione dello staff tecnico con di giovani di belle speranze in vista della prossima stagione agonistica e. La società rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio a titolo temporaneo dell’irlandese Edward John McJannet, di proprietà dell’U.S. Lecce. Il classe 2004 vanta già esperienze nella terza serie italiana con le magli del Cerignola e della Ternana.

La nota ufficiale del Cosenza Calcio

Con una nota ufficiale “Il Cosenza Calcio comunica di aver appena formalizzato l’acquisizione temporanea per il prestito di Edward John McJannet dall’U.S. Lecce. Centrocampista irlandese ha 22 anni ed è professionalmente cresciuto nelle giovanili del Luton Town. Mediano con propensione alla fase difensiva, ha giocato nella nazionale Irlanda Under 21 in ben 6 occasioni. Nel 2023 è approdato nella Primavera giallorossa del club salentino con il quale a fine campionato ha vinto lo scudetto”.

“Dopo la promozione in prima squadra è stato ceduto in prestito all’Audace Cerignola iniziando a maturare esperienza in Serie C. Nella stagione successiva 2024/2025 ha invece vestito la maglia della Ternana. Firmato il contratto, McJannet si è unito alla squadra in ritiro in Sila per gli allenamenti precampionato. Il club rossoblù gli rivolge il più caloroso benvenuto e augura ogni successo nella nuova avventura. Forza Lupi.

Edward McJannet subito a disposizione di Coppitelli

Svolte le pratiche burocratiche e siglato l’accordo con il club di via Conforti 25, il giovane mediano ha raggiunto i nuovi compagni in Sila per mettersi a disposizione del gruppo nel quartier generale di San Giovanni in Fiore. Il club rossoblù gli rivolge il più caloroso benvenuto e augura ogni successo nella nuova avventura. Forza Lupi”.