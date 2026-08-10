COSENZA – Il mercato del Cosenza Calcio continua a muoversi. Ma se in entrata al momento sono arrivati solo giovani di belle speranze, sul fronte delle uscite dopo Mazzocchi, Florenzi e Rizzo Pinna, si registra la cessione di un altro big-Anche Christian Langella saluta e lascia la maglia rossoblù per trasferirsi al Perugia, dove ha firmato un contratto di tre anni. Un’altra cessione che conferma la strategia societaria e un piano di contenimento dei costi che sta inevitabilmente ridisegnando la rosa a disposizione di mister Federico Coppitelli.

Monetizzare con la cessione degli elementi migliori

La società guidata dal presidente Guarascio ha scelto una linea precisa: monetizzare le cessioni dei calciatori più importanti e, contestualmente, costruire una squadra più giovane e sostenibile dal punto di vista economico. Una politica che inevitabilmente sta portando allo smembramento dell’ossatura dello scorso anno con la partenza di alcuni degli elementi più esperti e affidabili della rosa. L’ultima operazione riguarda proprio Christian Langella, centrocampista arrivato al Cosenza lo scorso anno. Il play livornese era stato fortemente voluto dall’allora tecnico rossoblù Buscè è stato uno degli elementi di maggiore continuità in mezzo al campo. Tra i calciatori che potrebbero cambiare maglia anche Zilli, Caporale e Palmieri, oltre a Ba.

Langella ha scelto il Perugia, sposando il progetto dei Grifoni e rinunciando anche alla possibilità di proseguire la propria carriera in Serie B. Il calciatore sembrava infatti vicinissimo alla Virtus Entella, ma alla fine ha optato per la formazione umbra. A convincerlo è stato anche il progetto tecnico di Aimo Diana, che avrebbe individuato nel centrocampista il profilo ideale per rafforzare il reparto mediano del Perugia. Nel curriculum di Langella figurano esperienze con Pisa, Bari, Palermo, Renate, Monopoli, Audace Cerignola e Rimini, maturate tra Serie C e Serie D.

Il comunicato del Cosenza Calcio

Il Cosenza ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo attraverso una nota ufficiale: «Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Perugia i diritti sulle prestazioni sportive del centrocampista Christian Langella. Nato a Livorno il 7 aprile 2000, il suo arrivo tra i Lupi il 1° settembre 2025 ha rappresentato una fase importante della carriera. Ha indossato la casacca rossoblù con grande impegno e continuità. Langella ha incarnato lo spirito di squadra dimostrando maturità, professionalità e crescita costante. Il club ringrazia di cuore Christian per la dedizione mostrata, per l’esempio di attaccamento al gruppo e per il contributo offerto in campo. A Christian vanno i più sinceri e calorosi auguri per il prosieguo della carriera».

La rivoluzione della rosa e i dubbi di Coppitelli

La partenza di Langella si inserisce in un quadro più ampio. Il Cosenza ha infatti già salutato altri elementi importanti come Mazzocchi, Florenzi e Rizzo Pinna, in un mercato nel quale le operazioni in uscita stanno assumendo un peso particolarmente significativo. Il direttore sportivo Fabio Lucioni è chiamato ora a riequilibrare l’organico. La necessità è quella di garantire al tecnico, che non le ha mandate a dire, una squadra competitiva, soprattutto sotto il profilo dell’esperienza.

Il tecnico avrebbe infatti bisogno di almeno tre o quattro calciatori over in grado di costituire l’ossatura della formazione, affiancando i giovani che rappresentano uno dei punti centrali della nuova strategia societaria. Parallelamente alle cessioni, qualcosa sembrerebbe muoversi anche in entrata. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Cosenza sarebbe vicino a definire tre operazioni con calciatori over. Per la difesa il nome caldo sarebbe quello di Dalmazzi, ex Sambenedettese, individuato come possibile rinforzo per il reparto centrale.

A centrocampo, invece, il profilo seguito sarebbe quello di Roberto De Rosa, classe 1994, storico capitano del Giugliano. Per l’attacco, infine, il Cosenza sarebbe interessato a Enrico Piovanello, classe 2000 di proprietà della Juve Stabia e reduce dall’esperienza con il Crotone. A questi tre innesti potrebbero aggiungersi anche due giovani, in linea con la politica di ringiovanimento annunciata dalla società.