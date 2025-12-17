COSENZA – Piove sul bagnato in casa Cosenza Calcio che venerdì chiuderà il 2025 al Marulla affrontando la Cavese. L’infortunio alla spalla di Simone Mazzocchi, come tutti temevano, si è rivelato più grave del previsto: l’attaccante dovrà essere operato (l’intervento è programmato per domani) per una lesione dell’anello di cartilagine che circonda la cavità dell’articolazione della spalla. Cosenza costretto a correre ai ripari al più presto possibile durante la sessione invernale di calciomercato per una rosa che continua a perdere pezzi.

Simone Mazzocchi: stagione finita

Quello che inizialmente sembrava un fastidio gestibile è diventata una problematica non di poco conto visto, che l’attaccante salterà quasi tutta la seconda parte di stagione. Simone Mazzocchi, che conviveva con un problema alla spalla sin dall’inizio del campionato, ha dovuto alzare bandiera bianca. Dopo lo scontro di gioco nel match contro il Foggia e il vano tentativo di convivere con il problema tornando in campo nella successiva sfida al Marulla, il responso degli specialisti non ha lasciato margini di manovra. Occorre intervenire chirurgicamente.

Il comunicato del Cosenza Calcio

La nota ufficiale della società ha confermato le preoccupazioni dello staff sanitario: “gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma alla spalla sinistra con rottura del cercine e conseguente instabilità. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico già nella giornata di domani“. La prognosi è pesante: si parla di diversi mesi di stop. Di fatto, stagione finita e una voragine nell’attacco del Cosenza proprio nel momento cruciale della stagione.

Emergenza infortuni e il calciomercato

Con l’uscita di scena dell’attaccante ex Sudtirol, la rosa del Cosenza, già “risicata all’osso”, si ritrova in piena emergenza visto che in attacco, oltre al giovane Achour, l’unica punta di ruolo è Beretta che solo in questo periodo sta lentamente entrando in condizione (domenica ah anche brindato alla sua prima rete con la maglia del Cosenza). La società è chiamata a un segnale forte: non si tratta più solo di puntellare la squadra con elementi di categoria per puntare alla promozione in serie B, ma di una vera e propria operazione numerica per garantire la competitività in un campionato che non fa sconti.

L’allarme era stato lanciato anche dal tecnico Buscè (domani la conferenza stampa per la gara di venerdì sera contro la Cavese) “Mazzocchi on sta bene. Se si decide per l’operazione, per lui la stagione è finita“, aveva spiegato con preoccupazione. Con infortunati importanti, la situazione numerica diventa critica: “Abbiamo ragazzi mentalmente cotti. Vorrei dare qualche turno di riposo, ma non posso: abbiamo problemi in diversi ruoli“.