Tommaso D’Orazio record e fedeltà: celebrato il traguardo delle 200 presenze con il Cosenza Calcio

COSENZA – Tommaso D’Orazio, capitano e simbolo della squadra, ha superato le 200 presenze con la maglia rossoblù. Un risultato che certifica non solo la longevità del terzino sinistro classe 1990, ma soprattutto il legame profondo instaurato negli anni con il club e con l’intera piazza. Il Cosenza Calcio ha celebrato un traguardo speciale nella sala stampa del Marulla dove al capitano è stata consegnata una maglia con il numero 200 e una targa alla presenza del direttore Generale Gualtieri e dell’addetto stampa Folino.

L’arrivo a Cosenza nel 2017

Arrivato per la prima volta a Cosenza nel gennaio del 2017, D’Orazio ha saputo conquistare fin da subito il pubblico del “Marulla” grazie a personalità, costanza e spirito di sacrificio. Tra i momenti indelebili della sua prima parentesi in rossoblù spicca la storica promozione in Serie B del giugno 2018, un traguardo raggiunto anche grazie alla sua continuità e alla sua leadership in campo.

Dopo tre stagioni da protagonista con la maglia dei Lupi, il difensore ha intrapreso altre esperienze professionali, salvo poi fare ritorno a Cosenza nel gennaio 2023. Da allora è diventato un punto fermo della formazione rossoblu, nonché un riferimento imprescindibile per compagni, staff tecnico e tifosi.

Tommaso D’Orazio celebrato dalla società

Il club ha voluto rendere omaggio al suo Capitano con un messaggio intriso di gratitudine: un ringraziamento per ogni corsa, ogni cross, ogni emozione regalata nel corso degli anni. Un gesto simbolico che riassume il rapporto speciale tra D’Orazio e la città dei Bruzi. “Onore alla tua maglia. Onore al nostro Capitano”, conclude la nota della società, ribadendo l’affetto e il rispetto verso un calciatore che è ormai parte integrante della storia recente del Cosenza Calcio.