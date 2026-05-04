Cosenza, la scrittura rompe il silenzio del carcere: i detenuti si raccontano in un libro

COSENZA – Nel carcere di Cosenza è stato presentato questa mattina il volume “Controluce, racconti dal carcere”, un libro nato nel corso dei laboratori di scrittura creativa e autobiografica tenuti nell’istituto penitenziario da Rosalba Baldino, Elena Giorgiana Mirabelli e Carla Chiappini.

Un percorso che si inserisce mell’ambito del progetto “Libri che camminano”, presentato dal Comune di Cosenza, guidato dal sindaco Franz Caruso e finanziato dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero della Cultura, a seguito del riconoscimento alla città dei Bruzi del titolo di “Città che legge”. L’attività è stata realizzata su impulso della consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza e dall’Associazione “LiberaMente”.

Cosenza, la presentazione del libro dei racconti di chi vive il carcere

Il libro contiene i racconti dei detenuti di alta e media sicurezza ristretti nel carcere di Cosenza. Oltre ai laboratori di scrittura l’istituto penitenziario ha ospitato anche tre incontri con gli autori. I detenuti, molti anche stranieri, hanno compiuto, attraverso le attività di scrittura e lettura, un viaggio dentro sé stessi, affidando alle parole sentimenti ed emozioni, contenuti nelle piccole opere di prosa e poesia inserite nel libro.

Altra particolarità del progetto è aver affidato ad alcune personalità istituzionali le recensioni su quanto scritto dai detenuti. L’importanza del progetto “Libri che camminano” e del libro “Controluce” , è sottolineato nella introduzione al volume dal sindaco Franz Caruso. “Va riconosciuto – rimarca il primo cittadino – un ruolo significativo alla cultura che si fa incontro, che ascolta, che include. Alla cultura che rompe l’isolamento e apre possibilità”.

Le parole del sindaco Franz Caruso: “Oltre il silenzio”

“Con il progetto “Libri che camminano” – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo voluto portare libri, storie e parole nei luoghi in cui spesso il silenzio è più forte delle voci. In particolare, nel carcere, che rappresenta per definizione uno spazio chiuso, separato, troppo spesso dimenticato, ma che è anche uno spazio pieno di vite sospese, storie incompiute, desideri inespressi. Il progetto ha dato corpo ad un’esperienza autenticamente umana, oltre che culturale. Scrivere, per chi vive in carcere, non è solo un esercizio, ma una dichiarazione di esistenza. E un modo per affermare che, anche in una condizione di privazione, si può ancora pensare, ricordare, immaginare”.

“Le parole scritte – ha sottolineato, infine, Franz Caruso – sono diventate specchi e rifugi, strumenti di liberazione interiore, tentativi sinceri di raccontare ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora essere. Bisogna credere, ancora e sempre, che ogni essere umano ha diritto a una seconda possibilità. Ed un libro può fare molto. Ma quando cammina, e trova un cuore aperto, può cambiare tutto”.

Impossibilitato, per concomitanti impegni istituzionali, a partecipare alla presentazione del libro nella casa circondariale, il sindaco Caruso è stato rappresentato dalla vice sindaca, Maria Locanto che ha sottolineato come “partire dai luoghi di sofferenza e marginalità per promuovere uno strumento di liberazione come la scrittura, diventa di fondamentale importanza. Il Sindaco nella sua introduzione ha tenuto molto a ribadire la funzione sociale della cultura e come Cosenza ponga al centro dell’attenzione la possibilità, anche per le persone più fragili, di studiare ed emanciparsi”.

“Unire il dentro ed il fuori”

Obiettivo del progetto e della presentazione del libro è stato unire il dentro e il fuori proprio attraverso le recensioni affidate a personalità delle istituzioni, come il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano che ha presenziato alla manifestazione che si è svolta nell’istituto di pena sottolineando, nel suo intervento, il valore del progetto e la validità di uno strumento come la scrittura capace di “ricostruire” e dunque sostenere chi affronta un percorso di riabilitazione sociale.

Ad aprire i lavori, la direttrice della casa circondariale, dott.ssa Roberta Toscano, che ha rimarcato come il carcere sia “un luogo chiuso per definizione, ma che è parte integrante di una comunità che deve includere e non escludere”, riconoscendo alla scrittura “una funzione fondamentale in luoghi come questi perché aiuta a connettersi con la parte più profonda di noi stessi”.

Il presidente di LiberaMente, Francesco Cosentini ha poi ricordato il lavoro del volontariato in carcere e spiegato come da anni l’associazione che all’interno dell’istituto ha realizzato la biblioteca, punti sulla scrittura e la lettura che consente a chi sceglie di frequentare i laboratori, un viaggio dentro sé stessi. La manifestazione è stata coordinata da Antonietta Cozza, delegata alla cultura del comune di Cosenza, che, insieme alla direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri, Marilena Cerzoso, ha partecipato ad alcune lezioni. Protagonisti dell’incontro, gli stessi detenuti che, guidati dal regista Adolfo Adamo, hanno reso palpitanti le parole scritte generando forti emozioni.