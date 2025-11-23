Cosenza, convegno su prevenzione cardiovascolare e donazione organi: in dono un defibrillatore

COSENZA – Cosenza si prepara a vivere un importante momento di prevenzione e sensibilizzazione. Martedì prossimo, 25 novembre, alle ore 17.30, presso il Centro Polifunzionale del Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo, si terrà un convegno dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla donazione degli organi. L’evento rappresenta un’occasione per discutere di salute pubblica, prevenzione e solidarietà, con la partecipazione di esperti e istituzioni locali. Durante l’incontro, la Fondazione Carical donerà al Comitato un defibrillatore, strumento fondamentale per garantire la sicurezza della comunità. Il Dr. Piero Belmonte di PNDiagnostici illustrerà le funzioni e l’utilizzo del dispositivo, sottolineando la sua importanza per la tutela della vita.

Prevenzione e donazione

Saranno presenti il Direttore Generale della Fondazione Carical, Dott. Carlo Cannataro, e il Sindaco di Cosenza, Avv. Franz Caruso, che porteranno i loro saluti istituzionali. La Dott.ssa Marianna Dodaro, responsabile comunicazione del Comitato, presiederà l’iniziativa, con interventi di rilievo tra cui il Dott. Gianni Romeo (Presidente Coop. Sociale La Terra), il Dott. Francesco Greco (Direttore UOC Cardiologia Interventistica A.O. Cosenza), la Dott.ssa Rachele Celebre (Presidente CSV Cosenza), il Dott. Roberto Caporale (Fondazione per il tuo cuore – HCF ONLUS) e Giuseppe Muto (Presidente Provinciale e Consigliere Nazionale AIDO).

Il convegno prevede anche testimonianze di persone trapiantate e cittadini in lista d’attesa, oltre a un collegamento in diretta con la Dott.ssa Chiara Nalli, dirigente medico del Centro di Riferimento Trapianti dell’Ospedale di Udine. Un evento che unisce informazione, prevenzione e comunità, confermando come la salute del cuore e la donazione degli organi siano un impegno condiviso: un vero cuore che batte insieme per la vita.