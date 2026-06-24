Cosenza, carenza idrica e disagi a Donnici: al via controlli stringenti per verificare i consumi anomali

COSENZA – Carenza idrica e disagi nelle ultime ore per i cittadini a Donnici. In diverse contrade del territorio, tra Cozzo Presta, Diodato, Badessa, Cozzo del Monaco, Cozzo San Lorenzo e Pigna l’acqua manca nelle abitazioni ed i rubinetti sono a secco. Una situazione anomala che è monitorata dai tecnici del Comune di Cosenza che, secondo le direttive del sindaco Franz Caruso e dell’assessore alla Manutenzione delle Reti idriche, Pasquale Sconosciuto, si stanno occupando di seguire la cosa.

Cosenza, carenza idrica a Donnici e consumi anomali: le verifiche

L’amministrazione comunale fa sapere che dalle verifiche effettuate, a fronte di una corretta distribuzione dell’acqua da parte di Sorical che ha addirittura aumentato di poco l’erogazione rispetto alla media stagionale, si registra, da accurati accertamenti, un consumo anomalo nella zona interessata dalla diminuzione dell’erogazione idrica.

A questo proposito l’amministrazione Caruso ha preannunciato, già a partire dalla giornata odierna ed anche nei prossimi giorni, di affidare ai servizi ispettivi della Polizia Locale ulteriori verifiche e approfonditi accertamenti per controllare la natura delle anomalie che si stanno verificando nei consumi.