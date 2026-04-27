Area Urbana
Cosenza: carta d’Identità elettronica, aperture straordinarie per accelerare il rilascio
Aperture pomeridiane senza prenotazione e accesso per 40 utenti al giorno: l’iniziativa per la carta d’identità elettronica è rivolta ai residenti per sostituire il documento cartaceo
COSENZA – L’Amministrazione comunale di Cosenza lancia un piano straordinario per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. L’intervento riguarderà i mesi di maggio, giugno e luglio 2026, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e favorire una più ampia partecipazione dei cittadini.
Carta d’identità elettronica: verso la digitalizzazione
Il provvedimento si inserisce nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che punta alla progressiva sostituzione della carta d’identità cartacea con la CIE. Uno strumento ormai fondamentale per accedere ai servizi digitali e garantire maggiori standard di sicurezza.
Aperture straordinarie
Il piano prevede una serie di misure concrete per potenziare il servizio demografico: aperture straordinarie pomeridiane dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00, senza prenotazione e con accesso ai primi 40 utenti. Restano attive anche le consuete aperture negli orari ordinari.
Prevista anche una campagna informativa rivolta alla cittadinanza, per promuovere i nuovi servizi e spiegare le modalità di accesso.
L’iniziativa è destinata in particolare ai residenti che possiedono ancora la carta d’identità cartacea. L’Amministrazione invita la popolazione a sfruttare questa opportunità per aggiornare i propri documenti. Un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e accessibile.
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