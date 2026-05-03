COSENZA – Sarà Cosenza-Casarano il match in programma al Marulla mercoledì 6 maggio per il 2 turno regionale dei play-off di Seri C. I pugliesi, del bomber Chiricò, hanno vinto 2 a 0 in casa del Monopoli grazie alle reti di Ferrara e Gandolfo nel primo tempo. Vano l’assalto del gabbiano nel secondo tempo con diverse occasioni create ma con i rossoblu che hanno portato a casa il successo che è valso il passaggio di turno. In campionato il Cosenza vinse 4 a 1 al Marulla nel match di andata contro il Casarano, mentre uscì sconfitto per 2 a 1 nel match di ritorno. Per la squadra di Buscè a disposizione due risultati su tre per accedere al primo turno nazionale.

Cosenza-Casarano e Casertana Crotone

Oltre a Cosenza-Casarano l’altro match in programma mercoledì sarà Casertana-Crotone. I falchetti hanno battuto per 1 a 0 l’Atalanta Under 23 mentre i pitagorici hanno pareggiato 1 a 1 allo Scida contro il Cerignola ma si sono guadagnati la qualificazione per la migliore posizione in classifica al termine della regular season. Si giocherà nuovamente al Pinto e questa volta sarà la Casertana che avrà a disposizione due risultati su tre.