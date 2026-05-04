Cosenza-Casarano si giocherà mercoledì alle ore 20. Curva Nord e Curva Sud resteranno fuori dal Marulla

COSENZA – Cosenza-Casarano, match valido per il secondo turno regionale dei Playoff di Serie C si disputerà al Marulla alle ore 20:00. A dare l’ufficialità sull’orario una comunicazione la Lega Pro. Il Casarano è reduce dal successo di ieri per 2 a 0 sul terreno del Monopoli mentre il Cosenza, che ha concluso la regular season al quarto posto entrerà in scena proprio mercoledì ed avrà il vantaggio di poter giocare per due risultati su tre. L’altra sfida del girone C è quella tra Casertana e Crotone

Accoppiamenti e regolamento Playoff

Chi vince accederà al primo turno nazionale con gare di andata e ritorno (accoppiamenti attraverso sorteggio) dove entreranno in scena anche il Potenza, vincitore della Coppa Italia, e la Salernitana che ha chiuso la stagione al terzo posto. Al termine dei 180 minuti si qualificherà al secondo turno nazionale la squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio nel computo totale. In caso di parità al termine delle due gare ad accedere al turno successivo sarà la squadra considerata testa di serie e, quindi, con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare, che avrà anche il vantaggio di disputare in casa il match di ritorno.

Cosenza-Casarano: gli ultras Curva Nord e Curva Sud resteranno fuori

In attesa di capire prezzi, settori e modalità di prevendita dei biglietti da parte del Cosenza Calcio, fatta eccezione per l’Alkool Group che ha annunciato il ritorno sulle gradinate solo per la maglia, al momento tutti gli altri gruppi organizzati della Curva Nord Anni 80 e della Sud hanno annunciato che resteranno fuori dal Marulla.