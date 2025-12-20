COSENZA – Il successo ottenuto contro la Cavese proietta la formazione rossoblù sempre più in alto: il commento del tecnico Antonio Buscè che chiude il 2025 e guarda già al prossimo anno.

La vittoria del Cosenza ai danni della Cavese permette al club silano di salire a quota 36 punti e di potersi fermare dopo diversi mesi di partite con gli uomini contati. La panchina è cortissima, senza dimenticare i tanti infortunati che complicano, e non poco, il cammino dei calabresi.

Nonostante questo, però, la squadra ha mostrato grinta e determinazione, mettendo da parte i problemi fra tifoseria e società, nonché le defezioni. Il primo gol ha comunque un sapore speciale vista la dedica dei compagni a Simone Mazzocchi, calciatore che si è di recente infortunato (prossimo ad un intervento chirurgico alla spalla).

Buscè commenta il post Cosenza-Cavese, il club campano

Una gara condizionata inevitabilmente dalla fatica che il Cosenza, specialmente durante le ultime giornate, sta soffrendo in maggior modo. La panchina è colma di giovani di belle speranze, da qui l’esigenza del tecnico di inserire praticamente sempre gli stessi, salvo qualche eccezione.

Si segnala sponda Cavese la scelta di non parlare in conferenza stampa, così come comunicato sui social dalla società campana. “Nessun tesserato rilascerà dichiarazioni agli organi di stampa. Tale scelta è dettata da una direzione arbitrale quantomeno discutibile su una serie di decisioni che hanno condizionato l’andamento della gara“, si legge in un messaggio social postato dal club a ridosso del termine del match.

“Sapevamo che questa squadra facendo fatica e questa partita bisognava dare l’ultimo a fare l’ultimo sforzo. Sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza. Ho visto bene la Cavese, conosco l’allenatore e gli faccio i complimenti perché poi bisogna essere anche sportivi – come si dice – e magari con le vittorie è anche semplice. Nonostante questo, però, dico che abbiamo subito un tiro in porta, un eurogol veramente bello. La Cavese è venuta qui a giocarsi la partita“, ha ribadito l’allenatore del Cosenza.

La situazione Ricciardi dopo l’uscita dal campo

Il secondo gol del Cosenza è frutto di un errore del portiere avversario, ma il tecnico si sofferma sulle condizioni della squadra, in primis su Ricciardi che ha abbandonato il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Il terzino è stato proposto quest’anno in attacco, uscito però anzitempo durante la gara per un problema fisico. “Qualche nostro calciatore è veramente stremato, speriamo che per Ricciardi non sia nulla di grave“, ha ribadito il tecnico rossoblù.

Sacrificio, senso di appartenenza e tanta fatica sono alcuni dei termini utilizzati anche dallo stesso tecnico per sintetizzare il cammino condotto fino ad oggi dai calciatori. E proprio da parte del mister arrivano i complimenti ai propri giocatori per tutto quello che stanno facendo. “Elogio enorme per i miei ragazzi, non dimentico mai da dove siamo partiti. Credo che questa squadra stia facendo benissimo, i ragazzi sono veramente encomiabili. Testa alta, schiena dritta e lavorare”, ha dichiarato il tecnico del Cosenza.

Ora testa al calciomercato?

Le indiscrezioni parlano di alcuni innesti che potrebbero giungere in riva al Crati durante la sessione di mercato invernale, ma al momento si tratta solo di indiscrezioni. Diversi i profili citati, due su tutti Ciotti ed Emmausso, poi la risposta del mister.

“Non faccio io il mercato, questo voglio sottolinearlo. La società sa tutto, non devo dire nulla. Non mi interessa farlo, l’unico calciatore sul quale ho battuto il chiodo è stato Langella, devo dire la verità. Non mi voglio legare ad alcun giocatore, non voglio vincoli. Sicuramente c’è un confronto con il direttore e la società. Deve essere trasparente e pulito questo dialogo. Chi viene qui deve sudare la maglia, bisogna fare qualcosa di importante“, ha commentato Buscè.