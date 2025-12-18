Area Urbana
Cosenza-Cavese, modifiche alla viabilità: divieto di transito ad auto e pedoni su Viale Magna Grecia
Sicurezza e ordine pubblico, scattano i provvedimenti per la partita di venerdì sera allo stadio San Vito-Marulla
COSENZA – Nonostante uno stadio praticamente deserto, in vista della partita Cosenza-Cavese, in programma domani venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 allo stadio “Marulla”, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza sulla viabilità per “garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella zona interessata dall’evento sportivo“.
Il provvedimento, si legge, si rende necessario per disciplinare la circolazione stradale e consentire l’afflusso e il deflusso delle tifoserie in maniera separata, rapida e senza rischi per la pubblica incolumità. L’ordinanza risponde inoltre a una specifica richiesta della Questura di Cosenza, che ha sollecitato una regolamentazione della viabilità in particolare su viale Magna Grecia.
Cosenza-Cavese: viale Magna Grecia chiusa ad auto e pedoni
Per la giornata di domani, venerdì 19 dicembre, la Polizia Municipale ha quindi disposto il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 17.30 alle ore 23.00, e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:
- Viale Magna Grecia;
- Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.
Il Responsabile del servizio, d’intesa con il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare o prolungare gli orari di chiusura in base a eventuali e imprevedibili necessità legate alla sicurezza, ai flussi di traffico o ad altre contingenze legate al match Cosenza-Cavese. Per ridurre i disagi alla viabilità, la Polizia Municipale ha indicato alcuni percorsi alternativi:
- i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno transitare su via degli Stadi
- i veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi–Panebianco
- i veicoli provenienti da Rende dovranno utilizzare via G. Marconi–via degli Stadi
- i pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente transitare da via degli Stadi
