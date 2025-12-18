Cosenza-Cavese, modifiche alla viabilità: divieto di transito ad auto e pedoni su Viale Magna Grecia

COSENZA – Nonostante uno stadio praticamente deserto, in vista della partita Cosenza-Cavese, in programma domani venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 allo stadio “Marulla”, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza sulla viabilità per “garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella zona interessata dall’evento sportivo“.

Il provvedimento, si legge, si rende necessario per disciplinare la circolazione stradale e consentire l’afflusso e il deflusso delle tifoserie in maniera separata, rapida e senza rischi per la pubblica incolumità. L’ordinanza risponde inoltre a una specifica richiesta della Questura di Cosenza, che ha sollecitato una regolamentazione della viabilità in particolare su viale Magna Grecia.

Cosenza-Cavese: viale Magna Grecia chiusa ad auto e pedoni

Per la giornata di domani, venerdì 19 dicembre, la Polizia Municipale ha quindi disposto il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 17.30 alle ore 23.00, e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:

Viale Magna Grecia ;

; Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del servizio, d’intesa con il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare o prolungare gli orari di chiusura in base a eventuali e imprevedibili necessità legate alla sicurezza, ai flussi di traffico o ad altre contingenze legate al match Cosenza-Cavese. Per ridurre i disagi alla viabilità, la Polizia Municipale ha indicato alcuni percorsi alternativi: