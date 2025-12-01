Cosenza celebra Franco Rosito: riconfermato alla guida del Circolo della Stampa

COSENZA – “Ho accolto con particolare compiacimento la notizia della riconferma del giornalista Franco Rosito alla presidenza del Circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza. Sono certo che il sodalizio, presente sul nostro territorio da più di vent’anni e che oltre alla conferma del presidente ha rinnovato anche le cariche del direttivo, proseguirà, con nuovo slancio, entusiasmo ed impegno, la sua importante funzione di presidio culturale in grado di accompagnare la crescita delle nuove leve del giornalismo che hanno bisogno di punti di riferimento importanti per la riaffermazione dei capisaldi di una professione che va sempre di più cambiando pelle, abbracciando nuove sfide che non possono, però, prescindere, dalla necessità di porre a base del proprio agire i principi fondamentali della deontologia professionale”.

Così il sindaco di Cosenza, Franz Caruso nel messaggio di congratulazioni indirizzato al giornalista Franco Rosito confermato alla guida del circolo della stampa “Sessa”.

“La fiducia che è stata riposta, ancora per un nuovo mandato, nel giornalista Rosito – ha detto inoltre Franz Caruso – è lo specchio fedele di un percorso lineare che il circolo, sotto la sua guida, ha compiuto nella direzione di coniugare i principi del buon giornalismo con la tutela della libertà di stampa. Anche le relazioni che il circolo, nel corso degli anni, ha tenuto con il Comune che mi onoro di guidare, sono state sempre improntate al reciproco rispetto e al confronto costruttivo, facendo sì che da questo mutuo travaso di esperienze siano scaturiti gli stimoli giusti per migliorare l’azione di governo della città e per dare risposte concrete allo sviluppo del territorio e ai suoi bisogni”.