COSENZA – Un acceso botta e risposta anima il dibattito politico cosentino. Al centro della contesa c’è il futuro di Cosenza, città capoluogo di provincia che, secondo il segretario cittadino di Italia del Meridione (IDM), Carmelo Guido, starebbe progressivamente perdendo peso politico, funzioni strategiche e centralità territoriale. Il bersaglio delle critiche è il sindaco Franz Caruso, accusato da Guido di gestire la città senza visione e senza il coraggio necessario per difenderne il ruolo nell’area urbana calabrese.

Guido (IDM): “Scelta consapevole di svendere Cosenza”

Secondo Carmelo Guido, la cosiddetta “desertificazione” di Cosenza non sarebbe frutto del caso, ma di una precisa scelta politica. Il segretario IDM elenca tre criticità principali. L’Unione dei Comuni senza il capoluogo protagonista. Guido contesta la proposta avanzata dal Comune di Rende di dar vita a un’unione di Comuni che coinvolge sin dall’inizio Montalto Uffugo, escludendo di fatto la città dal ruolo di guida. Per Guido, il capoluogo avrebbe dovuto “rivendicare con forza il proprio ruolo di città guida”, promuovendo un percorso che partisse dal nucleo naturale di Castrolibero e Rende.

Il silenzio sul nuovo ospedale che è uno dei punti più critici. Guido accusa Caruso di non aver combattuto concretamente per ottenere il presidio sanitario in città, limitandosi a “dichiarazioni di circostanza e slogan giornalistici”. C’è poi la perdita dell’asse urbano verso nord. Il rischio denunciato è quello di uno spostamento progressivo del baricentro urbano verso Rende, con perdita di centralità a favore di altri Comuni dell’area. “Cosenza perde centralità, perde funzioni strategiche, perde peso politico, mentre chi dovrebbe difenderla si limita a una gestione ordinaria, priva di visione”, afferma Guido.

La replica di Ciacco (PD): “Guido in grave stato confusionale”

Non si è fatta attendere la risposta del consigliere comunale e provinciale del Partito Democratico, Giuseppe Ciacco, che smonta punto per punto le accuse di Guido con toni tutt’altro che diplomatici. Sulla centralità della città, Ciacco è netto: la città non ha perso nulla. Anzi, ricorda come proprio il leader di IDM abbia contribuito a eleggere Franz Caruso presidente del Comitato d’Ambito del Trasporto Pubblico Locale, riconoscendo di fatto la centralità del capoluogo.

Sul nuovo ospedale, Ciacco chiarisce la posizione dell’Amministrazione comunale: “Hub a Cosenza e azienda ospedaliera universitaria a Rende. Come è giusto che sia.” E accusa Guido di non aver speso “neppure una sillaba” per difendere il sito di Vaglio Lise. Sull’Unione dei Comuni, il consigliere PD ricorda che già dal 2022, sotto la guida di Caruso, il capoluogo aveva promosso una serie di incontri con Castrolibero, Montalto e altri Comuni, avviando un dialogo per costruire “un’area vasta solida e condivisa”. Ciacco punta anche su una contraddizione politica: come può Guido criticare la mancanza di protagonismo, se IDM ha contribuito attivamente a legittimare l’Amministrazione Caruso in contesti istituzionali chiave?

Al di là delle polemiche, il tema più caldo rimane quello del nuovo ospedale per la città. La questione tocca nel vivo cittadini e categorie professionali, e rappresenta forse il banco di prova più significativo per l’attuale Amministrazione comunale. Ma le critiche di Guido sull’assenza di “atti, pressioni istituzionali e scelte coraggiose” pongono una domanda legittima: la retorica è sufficiente, o serve una battaglia politica più decisa?

Unione dei Comuni: Cosenza leader o comparsa?

L’altro grande tema è quello dell’Unione dei Comuni nell’area urbana cosentina. Rende, Castrolibero, Montalto Uffugo: il ridisegno degli equilibri territoriali è in corso, e Cosenza rischia di perdere il treno se non assume un ruolo propulsivo. Ciacco ricorda il percorso già avviato dal 2022, la collaborazione con Orlandino Greco sulla Strada dei Bruzi e la volontà di costruire un’area vasta senza “veti né pregiudiziali”. Guido, al contrario, lamenta un’assenza di visione strategica che lascia il capoluogo in posizione subalterna.