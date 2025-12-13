COSENZA – Riconoscimento di grande prestigio per Emiliano Sacco, responsabile del cerimoniale del Comune di Cosenza. Nel corso di una solenne cerimonia tenutasi presso la caserma “Luigi Settino”, sede del Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza, Sacco è stato insignito del titolo di Caporale ad Honorem.

Questa onorificenza viene tradizionalmente attribuita a coloro che manifestano una particolare e sentita vicinanza ai valori che contraddistinguono il corpo dei Bersaglieri. A ufficializzare il conferimento, consegnando a Emiliano Sacco la tradizionale Vaira – il cappello piumato simbolo dei Bersaglieri, così chiamato in onore del sergente Giuseppe Vayra – è stato il Comandante del Primo Reggimento, il Colonnello Massimo Salvemini.

La soddisfazione del sindaco di Cosenza

Nonostante fosse trattenuto fuori regione da impegni professionali, il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha delegato la Vice Sindaco, Maria Locanto, per rappresentare l’Amministrazione alla cerimonia. Il Sindaco Caruso ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento: “Questa importante onorificenza, al di là del suo valore simbolico – ha sottolineato Franz Caruso – è la significativa testimonianza dell’apprezzamento del reggimento bersaglieri per un nostro valente funzionario che con rigore, passione e particolare capacità, coltiva le relazioni con le istituzioni del territorio”.

Emiliano Sacco, giovane funzionario di valore

Caruso ha inoltre evidenziato come Sacco attenda ai suoi compiti e alle sue funzioni “con garbo e spirito di servizio“, suscitando unanime apprezzamento. Emiliano Sacco, in carica come responsabile del cerimoniale di Palazzo dei Bruzi dal 2021, è laureato in Storia e vanta un passato come docente scolastico. Data la sua età di 33 anni, si colloca tra i più giovani cerimonieri degli enti pubblici in Italia, un dato che evidenzia la rapidità e la qualità del suo percorso professionale nell’ambito delle relazioni istituzionali.