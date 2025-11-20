Cosenza, Comitato di Piazza Riforma: «nuove luci e più pulizia. Al lavoro per valorizzare il quartiere»

COSENZA – Il Comitato di quartiere Piazza Riforma esprime soddisfazione per il dialogo costante avviato con il Comune di Cosenza, da cui stanno arrivando i primi risultati concreti. «Ringraziamo il Comune di Cosenza per la disponibilità al dialogo che sta mostrando nei nostri confronti», dichiarano i rappresentanti del Comitato.

In questi giorni sono state effettuate le prove per la nuova illuminazione su via Romualdo Montagna, dove i punti luce saranno installati a breve. Lo stesso intervento è previsto anche per via Pasquale Perugini, un miglioramento atteso da residenti e attività del quartiere.

Parallelamente, prosegue il confronto con Ecologia Oggi e con la cooperativa Due Fiumi per potenziare in maniera significativa la pulizia dell’intera area urbana. «Con quartiere intendiamo anche via Rivocati, Corso Umberto e tutte le strade adiacenti», sottolinea il Comitato, evidenziando l’obiettivo di una gestione più efficace e continuativa del decoro urbano.

Il percorso non si limita ai servizi essenziali. Tra le iniziative in programma, infatti, c’è anche la valorizzazione delle realtà del gusto presenti nella zona: «Stiamo cercando di organizzare al più presto delle iniziative dedicate, nelle varie attività, osterie e ristoranti di qualità del quartiere».