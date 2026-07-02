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Cosenza, Comitato Prendocasa in protesta al Comune: «Risposte su Via Savoia ed ex Canossiane»

Area Urbana

LA MOBILITAZIONE

Cosenza, Comitato Prendocasa in protesta al Comune: «Risposte su Via Savoia ed ex Canossiane»

Il Comitato annuncia una manifestazione permanente presso gli uffici del Settore Welfare: “Resteremo qui finché non arriveranno risposte chiare e concrete sulla vicenda” chiedendo un incontro con dirigenti e amministratori

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2 giorni fa

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Comitato Prendocasa_Via Savoia

COSENZA – Il  Comitato Prendocasa riprende la mobilitazione davanti gli uffici del Settore Welfare del Comune di Cosenza in merito all’emergenza abitativa che riguarda gli stabili delle ex Canossiane di Viale della Repubblica e di Via Savoia.

Comitato Prendocasa: “Mobilitazione permanente in attesa di risposte su Via Savoia”

“Resteremo qui finché non arriveranno risposte chiare e concrete sulla vicenda – dice a chiare lettere il Comitato –  Si tratta di due immobili sottratti al degrado e all’abbandono, restituiti alla città e diventati casa per decine di famiglie ormai da oltre dieci anni. Di fronte all’incertezza determinata dalla totale inazione di Palazzo dei Bruzi, alle continue provocazioni e alle minacce di sgombero, non possiamo che rispondere con una mobilitazione permanente”.

via savoia 1

Il Comitato spiega che la mobilitazione andrà avanti anche nei prossimi giorni “affrontando anche la gravissima questione del contributo regionale per il fitto casa, rispetto alla quale continuano a mancare risposte adeguate. Il diritto all’abitare rappresenta una priorità politica per la maggioranza delle persone che vivono questa città. È un elemento fondamentale per la sicurezza economica delle famiglie, per la qualità della vita e per la dignità di ciascuno. Evidentemente, però, non è una priorità per chi oggi amministra, a tutti i livelli istituzionali”.

La richiesta di incontro con amministratori e dirigenti

“Nell’immediato chiediamo risposte sulla situazione delle ex Canossiane e di Via Savoia – concludono –  Chiediamo un incontro con gli assessori competenti, con i referenti dell’amministrazione comunale e con i dirigenti Fittante e Vetere, affinché vengano assunti impegni chiari e verificabili”.

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