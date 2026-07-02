Cosenza, Comitato Prendocasa in protesta al Comune: «Risposte su Via Savoia ed ex Canossiane»

COSENZA – Il Comitato Prendocasa riprende la mobilitazione davanti gli uffici del Settore Welfare del Comune di Cosenza in merito all’emergenza abitativa che riguarda gli stabili delle ex Canossiane di Viale della Repubblica e di Via Savoia.

Comitato Prendocasa: “Mobilitazione permanente in attesa di risposte su Via Savoia”

“Resteremo qui finché non arriveranno risposte chiare e concrete sulla vicenda – dice a chiare lettere il Comitato – Si tratta di due immobili sottratti al degrado e all’abbandono, restituiti alla città e diventati casa per decine di famiglie ormai da oltre dieci anni. Di fronte all’incertezza determinata dalla totale inazione di Palazzo dei Bruzi, alle continue provocazioni e alle minacce di sgombero, non possiamo che rispondere con una mobilitazione permanente”.

Il Comitato spiega che la mobilitazione andrà avanti anche nei prossimi giorni “affrontando anche la gravissima questione del contributo regionale per il fitto casa, rispetto alla quale continuano a mancare risposte adeguate. Il diritto all’abitare rappresenta una priorità politica per la maggioranza delle persone che vivono questa città. È un elemento fondamentale per la sicurezza economica delle famiglie, per la qualità della vita e per la dignità di ciascuno. Evidentemente, però, non è una priorità per chi oggi amministra, a tutti i livelli istituzionali”.

La richiesta di incontro con amministratori e dirigenti

“Nell’immediato chiediamo risposte sulla situazione delle ex Canossiane e di Via Savoia – concludono – Chiediamo un incontro con gli assessori competenti, con i referenti dell’amministrazione comunale e con i dirigenti Fittante e Vetere, affinché vengano assunti impegni chiari e verificabili”.