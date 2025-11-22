Cosenza, il Comitato Riforma ringrazia il Comune: “Presto illuminazione su diverse vie”

COSENZA – “Ringraziamo il Comune di Cosenza per la disponibilità al dialogo che sta mostrando nei nostri confronti”. A dirlo in una nota è il Comitato di quartiere Piazza Riforma a Cosenza. Sono state effettuate le prove per l’illuminazione su via Romualdo Montagna e saranno presto installate. Stessa cosa accadrà per via Pasquale Perugini. Nel contempo stiamo parlando con Ecologia Oggi e la cooperativa Due Fiumi per migliorare decisamente la pulizia del quartiere ( e con esso intendiamo anche via Rivocati, Corso Umberto e tutte le strade adiacenti).

Stiamo anche cercando di organizzare al più presto delle iniziative di valorizzazione delle realtà del gusto presenti nel quartiere: da Scarpelli, che è un punto di riferimento consolidato per tutta la città, ma anche alle tante osterie e ristoranti di qualità presenti”.

C