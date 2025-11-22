Segnala una notizia

Cosenza, il Comitato Riforma ringrazia il Comune: “Presto illuminazione su diverse vie”

Area Urbana

Il Comitato Riforma ringrazia il Comune per la disponibilità al dialogo. “Collaborazione anche con Ecologia Oggi per strade più pulite”

55 minuti fa

piazza riforma cosenza

COSENZA – “Ringraziamo il Comune di Cosenza per la disponibilità al dialogo che sta mostrando nei nostri confronti”. A dirlo in una nota è il Comitato di quartiere Piazza Riforma a Cosenza. Sono state effettuate le prove per l’illuminazione su via Romualdo Montagna e saranno presto installate. Stessa cosa accadrà per via Pasquale Perugini. Nel contempo stiamo parlando con Ecologia Oggi e la cooperativa Due Fiumi per migliorare decisamente la pulizia del quartiere ( e con esso intendiamo anche via Rivocati, Corso Umberto e tutte le strade adiacenti).

Stiamo anche cercando di organizzare al più presto delle iniziative di valorizzazione delle realtà del gusto presenti nel quartiere: da Scarpelli, che è un punto di riferimento consolidato per tutta la città, ma anche alle tante osterie e ristoranti di qualità presenti”.

