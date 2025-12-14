Cosenza, Comitato di piazza Riforma a Natale organizza “l’apeRiforma”: festa, tradizioni e convivialità

COSENZA – L’iniziativa promossa dal Comitato di quartiere di Piazza Riforma si chiama proprio così: “ApeRiforma”. Per una vigilia di Natale all’insegna della condivisione e della riscoperta dei quartieri. È questo lo spirito de “l’apeRiforma”, l’iniziativa promossa dal Comitato di quartiere di Piazza Riforma che il 24 dicembre animerà l’area sud della città con un itinerario di festa che partirà dal Bar Supermercato Scarpelli e coinvolgerà tutte le trattorie e i bar fino a via Rivocati.

L’idea del comitato Piazza Riforma

Ha raccolto subito un grande entusiasmo: tutte le attività di ristorazione hanno aderito, contribuendo alla costruzione di un evento pensato per valorizzare il quartiere e attrarre cittadini e visitatori. Tra gli ospiti invitati anche il sindaco Franz Caruso.

Non mancheranno i simboli della tradizione cosentina, come i cuddruriaddri, accompagnati da degustazioni di prodotti locali e da un bicchiere di vino per i maggiorenni. Per i più giovani, invece, è stato organizzato un aperitivo dedicato e rigorosamente analcolico, così da garantire la partecipazione di tutti in piena sicurezza.

Il Comitato sottolinea che la manifestazione si svolgerà nel rispetto dello spirito natalizio: «Sarà una giornata di festa senza eccessi, allegra ma sobria, per celebrare insieme la vigilia nel rispetto della comunità». “L’apeRiforma”, vedrà non solo piazza Riforma ma anche via Rivocati accogliere cittadini e famiglie, invitate a riscoprire una parte di città che vuole tornare a vivere e a raccontarsi anche attraverso momenti di convivialità.