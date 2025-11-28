Cosenza al concorso ‘La notte della Luna’, il Liceo Scorza conquista il primo premio

COSENZA – La Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha incontrato questa mattina gli studenti della classe II D del Liceo Scientifico “Scorza”, reduci dalla conquista del primo premio al concorso “La notte della luna” (To the Moon and Back) nella mostra degli elaborati scolastici. Il progetto vincitore, intitolato “ArduExoPlanet”, ha catturato l’attenzione della giuria per il suo carattere altamente innovativo: un lavoro che ha saputo unire tecnologia, osservazione astronomica e curiosità scientifica, permettendo ai ragazzi di esplorare il mondo affascinante degli esopianeti attraverso strumenti e metodologie originali.

Scorza sul podio, Succurro: “Risultato frutto di passione e competenza”

Presenti all’incontro la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rosanna Rizzo e i docenti della classe II D, oltre ai genitori di alcuni studenti. La Presidente Succurro si è congratulata con gli studenti, riconoscendo l’impegno e la serietà che li hanno accompagnati durante tutto il percorso di realizzazione del progetto:

«Il vostro risultato – ha dichiarato – è la dimostrazione concreta di quanto passione, competenza e spirito di squadra possano portare lontano. Avete saputo distinguervi per creatività e rigore scientifico, e questo premio rappresenta non solo un traguardo, ma anche un segno di crescita personale e formativa. Siete motivo di orgoglio per la nostra provincia e un esempio virtuoso di come la scuola possa essere luogo di innovazione e scoperta».

Nel corso dell’incontro, la Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di sostenere e valorizzare il talento dei giovani, specialmente quando nasce dall’entusiasmo verso la scienza e l’esplorazione del mondo che ci circonda. Un sostegno che la Provincia di Cosenza garantisce istituzionalmente con l’impegno continuo di questi anni volto ad intercettare con successo i fondi PNRR per offrire a tutti gli studenti delle scuole di propria competenza scuole sicure e al passo con i tempi. «Continuate a coltivare la vostra curiosità – ha aggiunto – perché è da essa che nasce la conoscenza. Il futuro ha bisogno di giovani come voi, capaci di sognare e trasformare le idee in progetti concreti», ha concluso la Presidente Succurro.. L’iniziativa si è conclusa in un clima di entusiasmo e soddisfazione condivisa, confermando l’impegno della Provincia di Cosenza nel promuovere e sostenere le eccellenze scolastiche del territorio.