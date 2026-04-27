Cosenza, consiglio comunale con 7 punti chiave: dai parcheggi al trasporto pubblico fino al parco commerciale

COSENZA – Si svolgerà mercoledì 29 aprile, alle ore 15.00, la seduta del prossimo consiglio comunale convocata dal presidente Giuseppe Mazzuca nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi con sette punti all’ordine del giorno.

Cosenza, in consiglio comunale questione parcheggi e trasporto pubblico

Al primo punto figura la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs n.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza.

Il civico consesso sarà, inoltre, chiamato ad approvare la variazione dell’articolo 8 della Convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, per la gestione associata delle funzioni tecniche e amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale, mediante l’istituzione dell’ufficio comune, nell’ambito territoriale dell’area urbana delle amministrazioni di Cosenza, Rende e Castrolibero.

Fronte sanità

Seguirà la discussione, con relativa approvazione, della proposta di adozione della variante al vigente strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e della lettera b del comma 2 dell’articolo 65 della Legge Urbanistica Regionale Calabria (L.R, n. 19/2002), per la realizzazione di una nuova struttura (bunker) per radioterapia e per la posa in opera di un nuovo acceleratore lineare presso il Presidio Ospedaliero “Mariano Santo” di Cosenza.

Parco commerciale ed edifici residenziali

All’ordine del giorno figura anche l’approvazione del progetto per la realizzazione di un edificio commerciale in area regolamentata dal Piano particolareggiato “Sant’Antonio dell’Orto” e l’approvazione del progetto per la realizzazione di edifici residenziali, in area regolamentata dal Piano particolareggiato “Muoio”, in variante al Progetto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 09/10/2024.

Sede dell’Asp e decoro urbano

Ultimi due punti della seduta saranno l’approvazione di una deroga alla riqualificazione della sede legale dell’ASP di Cosenza, ai sensi dell’art 14 del DPR 380/2001, e la gestione del Servizio Integrato di Decoro Urbano. L’eventuale seconda convocazione è fissata per giovedì 30 aprile alle ore 16.00.