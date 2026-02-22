Cosenza: consulenza tecnica e biologia forense, incontro nella sede di Confcommercio

COSENZA – La consulenza tecnica è spesso decisiva nei procedimenti giudiziari, soprattutto quando il giudice deve valutare questioni che richiedono competenze specialistiche. La biologia forense, poi, riveste un ruolo di grande rilievo nei procedimenti giudiziari, soprattutto quando occorre analizzare tracce biologiche o effettuare accertamenti genetici. Attraverso l’analisi del DNA, lo studio di campioni biologici e la ricostruzione scientifica dei fatti, la biologa forense fornisce al giudice elementi oggettivi e fondati su metodologie rigorose.

Di tutto questo se n’è discusso in un incontro presso la sede di Confcommercio Cosenza, promosso ForensicNet, il primo HUB italiano, nato a Cosenza, dedicato alle indagini forensi, fondato e diretto da Anna Cherubini, biologa e genetista forense cosentina, membro della Commissione di Studio dell’Ordine dei Biologi della Calabria per la Genetica Forense.