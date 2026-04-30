Area Urbana
Cosenza, lavori su Corso Fera: divieti, restringimenti e bus deviati
Lavori su Corso Fera a Cosenza: divieti di sosta, carreggiata ridotta e limiti a 30 km/h. Tutte le modifiche per i lavori del 4 e 5 maggio
COSENZA – Per consentire l’effettuazione dei lavori di scarifica e successiva bitumazione su Corso L. Fera, disposti dal settore 7 LLPP, il comando della Polizia Municipale ha emesso ordinanza di modifica temporanea della viabilità sull’area interessata al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada e agli addetti ai lavori.
Lavori su Corso Fera a Cosenza, divieti e restringimenti
Giorno 4 maggio 2026, su Corso Luigi Fera, nel tratto da Piazza Bilotti a via Guido Dorso viene istituito il divieto di sosta su ambo i lati , dalle ore 22:00 del 3 maggio alle ore 19:00 del 4 maggio.
Dalle ore 5:00 alle ore 19:00 del 4 maggio vengono istituiti:
il restringimento della carreggiata su tratti alterni;
Il limite massimo di velocità di 30 km/h; il divieto di transito ai veicoli con massa pari o superiore a 35 quintali (estensibile a tutte le categorie in caso di necessità operative).
Giorno 5 maggio 2026, nel tratto compreso tra via Guido Dorso a via Alberto Serra viene istituito il divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 22:00 del 4 maggio alle ore 19:00 del 5 maggio.
Dalle ore 5:00 alle ore 19:00 del 5 maggio sono, invece, istituiti:
Il restringimento della carreggiata su tratti alterni;
Il limite massimo di velocità di 30 km/h; il divieto di transito ai veicoli con massa pari o superiore a 35 quintali (estensibile a tutte le categorie in caso di necessità operative).
A seguito del provvedimento della polizia locale sono stati istituiti dei percorsi alternativi degli autobus.
• In uscita dall’autostazione: via A. Quintieri – viale G. Mancini;
• In entrata all’autostazione: viale G. e F. Falcone – via G. Dorso.
Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione, al rispetto della segnaletica e alla prudenza, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e consentire il regolare svolgimento dei lavori.
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