Cosenza, un corteo silenzioso contro la violenza di genere: Fondazione “Lanzino” guida la XVII edizione

COSENZA – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Fondazione “Roberta Lanzino” annuncia per martedì 25 novembre a Cosenza, la XVII edizione del “Corteo silenzioso ragazze e ragazzi insieme contro la violenza alle donne e ai minori”.

Corteo contro la violenza

Un lungo percorso attraverso la città, attraversato da oltre un migliaio di studenti e studentesse, che in silenzio diranno ancora una volta basta alla violenza di genere. «La loro arma sarà il silenzio, perché il silenzio ha la capacità di gridare più di qualsiasi urlo lacerante», sottolineano gli organizzatori. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali del Progetto “Aprite le finestre”, finanziato da ActionAid Italia ETS e Fondazione Realizza il Cambiamento e promosso dalla Fondazione Roberta Lanzino nell’ambito del programma europeo “NORA against GBV”.

A guidare il corteo sarà la presidente Matilde Lanzino, che ricorda l’impegno della Fondazione con le scuole: «Da anni – e la Calabria lo sa – lavoriamo su un tema così delicato in collaborazione con gli istituti. Ed è sempre necessario, e forse oggi lo è più che mai, rivolgere al Pianeta Giovani la nostra affettuosa attenzione». Per Lanzino, il coinvolgimento delle scuole permette di raggiungere una platea ampia e, allo stesso tempo, «di affiancare ai percorsi di studio la nostra opera di sensibilizzazione, proiettata a dare fiducia, ad alimentare sogni, a costruire conoscenza e senso critico sul tema così delicato della violenza di genere».

Il corteo, accompagnato dalle forze dell’ordine, partirà alle 11:30 dal piazzale del Liceo Scorza per concludersi in Piazza XI Settembre, dove si terranno i saluti istituzionali. Prima della partenza è previsto un incontro nell’Aula Magna dello stesso liceo, alla presenza della dirigente scolastica Rosanna Rizzo, dei rappresentanti della Fondazione e di esperti del tema scelto per la XX edizione della Borsa di Studio “Roberta Lanzino”: “La rete dell’inganno: cortocircuito virtuale della manipolazione invisibile”. In questa occasione avverrà anche la premiazione dei lavori vincitori. «La manifestazione – ribadisce Matilde Lanzino – è il momento culminante di un cammino di consapevolezza, finalizzato a far conoscere e condividere il tema della parità e delle pari opportunità».