Cosenza: scivolo per disabili bloccato, la sosta “istituzionale” vietata

L’auto risulterebbe in dotazione all’Amministrazione comunale, circostanza che rende la violazione ancora più grave

19 minuti fa

COSENZA – Nonostante le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale di Cosenza per arginare la sosta selvaggia (dall’approvazione del progetto per i parcheggi smart all’introduzione di nuovi strumenti di monitoraggio come lo Street Control sulle auto della polizia municipale), il fenomeno continua a manifestarsi attraverso un malcostume che penalizza la città ed i cittadini. C’è ancora chi posteggia sistematicamente la propria auto in divieto di sosta, arrivando a occupare persino gli scivoli dei marciapiedi riservati alle persone con disabilità.

A Cosenza quando la sosta vietata è “istituzionale” 

Secondo diverse segnalazioni giunte in redazione, l’episodio più recente riguarda una Fiat Panda gialla che viene parcheggiata abitualmente, in modo assolutamente irregolare, all’inizio di Viale degli Alimena, subito dopo l’uscita del parcheggio sotterraneo di Piazza Bilotti. Da una verifica, l’auto risulterebbe in dotazione all’Amministrazione comunale, circostanza che rende la violazione ancora più grave.

 

