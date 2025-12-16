Cosenza discute: la consigliera Bianca Rende chiama i cittadini al dialogo

COSENZA – Riannodare il filo della democrazia locale, restituendo voce e protagonismo ai cittadini. Con questo obiettivo la consigliera comunale Bianca Rende, già candidata al Consiglio regionale della Calabria – dove ha raccolto oltre 2.000 preferenze nella sola area urbana Cosenza-Rende-Castrolibero – inaugura un ciclo di assemblee pubbliche dal titolo “Discute la città”.

Discute la città, Bianca Rende inaugura un ciclo di assemblee

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre, alle ore 17.30, presso il polo scolastico di Piazza Cappello a Cosenza. Un momento di confronto aperto, pensato per dare spazio ai numerosi collettivi civici nati negli ultimi anni attorno alla cura dei quartieri e alle grandi questioni che attraversano il territorio: dallo spostamento dell’ospedale verso Arcavacata al progetto della città unica, dalla drammatica crisi idrica che da mesi soffoca l’area vasta alla crisi del trasporto pubblico.

«Specie durante le sessioni di bilancio – sottolinea Bianca Rende – si avverte con urgenza la necessità di ritessere i legami indispensabili alla democrazia locale e di dare voce ai cittadini, troppo spesso travolti da decisioni pubbliche assunte senza un reale coinvolgimento».

Un richiamo forte al valore del confronto come strumento di partecipazione e di cambiamento. «Il confronto è il sale della democrazia – aggiunge la consigliera – e il cambiamento passa dall’emersione di profili nuovi, soprattutto tra i giovani, che cercano spazi autentici per esprimere idee e proposte. Quando questi spazi mancano, il rischio è il rifugio nel pericoloso astensionismo».

Il tema del primo incontro sarà proprio la partecipazione alle scelte di governo locale nell’area urbana, con un’attenzione particolare ai problemi più urgenti: sanità, trasporti, sicurezza urbana, qualità dei servizi essenziali come l’acqua, decoro urbano e sostegno alle attività commerciali. Questioni centrali per il presente e il futuro di Cosenza, chiamata a contrastare il declino legato allo spopolamento e a riaffermare il proprio ruolo di motore politico e istituzionale di un territorio ricco di potenzialità.

L’incontro, al quale sono stati invitati a partecipare tutti i capigruppo di maggioranza di Palazzo dei Bruzi e gli organi di informazione, si concluderà con un momento conviviale dedicato allo scambio degli auguri natalizi.