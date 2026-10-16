Area Urbana
Cosenza, ancora disservizi idrici in città: riduzione di portata dell’Acquedotto Bufalo, in atto verifiche Sorical
Flessioni e disagi nella fornitura idrica a Cosenza. In corso le verifiche tecniche e le attività di ricerca del guasto da parte di Sorical finalizzate a individuare le cause della diminuzione della portata
COSENZA – La città si trova ancora una volta a fare i conti con i disservizi idrici. Questa volta i disagi per i cittadini dipendono da una riduzione improvvisa della portata in ingresso sull’acquedotto Bufalo, problematica che causando flessioni e disagi nella fornitura idrica.
Lo ha comunicato al Comune di Cosenza Sorical, precisando che sono attualmente in corso le verifiche tecniche e le attività di ricerca del guasto finalizzate a individuare le cause della diminuzione della portata, presumibilmente riconducibile a una perdita lungo la condotta adduttrice o su altre opere del sistema.
Disservizi idrici a Cosenza, Sorical al lavoro per individuare la criticità
Sorical fa sapere, inoltre, che appena individuata l’origine del problema, saranno avviati tempestivamente gli interventi necessari per la sua risoluzione, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni di esercizio dell’acquedotto e riportare le forniture idriche alle consuete portate.
Il Comune di Cosenza darà comunicazione di eventuali ulteriori aggiornamenti sulla base delle informazioni che saranno trasmesse da Sorical in merito all’evoluzione della situazione e ai tempi di ripristino del servizio.
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